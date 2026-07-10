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Еще один пролив может взвинтить цены на нефть после Ормуза

16:26 351

Рынки все пристальнее следят за ситуацией в Малаккском проливе на фоне опасений, что плата за транзит или ограничения, аналогичные тем, что предлагаются для Ормузского пролива, могут распространиться на один из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти. Об этом пишет OilPrice.com.

Как отмечается в статье, инвесторы опасаются, что если взимание транзитных сборов станет новой нормой на Ближнем Востоке, государства, расположенные вдоль Малаккского пролива, могут воспользоваться этим прецедентом и последовать тому же примеру. В частности, появились сообщения о том, что Иран может ввести огромную пошлину в $2 млн за проход нефтяных танкеров через Ормуз.

Малаккский пролив — это водный путь длиной около 900 км, пролегающий между Малайским полуостровом и индонезийским островом Суматра и омывающий берега Индонезии, Малайзии и Таиланда. Это кратчайший морской маршрут, соединяющий Индийский и Тихий океаны, через который, согласно OilPrice.com, проходит до 30% мирового товарооборота и почти половина всей нефти, перевозимой морским путем. Кроме того, как подчеркивается в статье, это самый короткий путь доставки ближневосточной нефти в Восточную Азию, обеспечивающий поставки в крупнейшие экономики региона — Китай, Японию и Южную Корею.

Если проход через пролив окажется заблокирован, танкерам придется полностью обходить его, следуя вокруг Австралии. По подсчетам OilPrice.com, это увеличит время рейса на 10−15 суток и существенно повысит расходы на топливо.

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