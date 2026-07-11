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Россия в поисках идеального мигранта

наша аналитика
Олег Кудрявский, собкор, Москва
02:45 104

Россия меняет концепцию миграционного регулирования. Иностранная рабочая сила перестает быть исключительно экономическим ресурсом и переходит в категорию вызовов безопасности, требующих жесткого администрирования. И это парадоксально, если учесть, что дефицит кадров в среднесрочной перспективе (до 2030 года) может составить более 3 млн работников. Именно так считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РССП) и видят основной способ решения проблемы в дополнительном притоке рабочей силы. Наибольший дефицит кадров сохраняется на предприятиях сельского хозяйства и в сфере обрабатывающих производств, обеспечении энергией и водоснабжении. Минтруд и аналитики рынка труда, в свою очередь, отмечали дефицит производственного персонала, сервисных специалистов, технических сотрудников. И, тем не менее, Россия продолжают курс на ужесточение миграционной политики.

Несмотря на острейший кадровый голод, Россия продолжает курс на ужесточение миграционной политики

Наблюдая за миграционной повесткой в России, невольно жалеешь, что с экранов исчезли культовые персонажи сатирического проекта «Наша Russia» - гастарбайтеры Равшан и Джамшут. Актуальные правовые коллизии могли бы подсказать сценаристам ситкома невероятные сюжеты. Правда, в знакомую комедию положений пришлось бы добавить изрядную долю жанра драмы выживания. Вот, например, набросок такого сценария: Джамшут и Равшан работают на строительном объекте, где нет розеток. Их телефоны разряжаются, и приложение для миграционного контроля «Амина» на третий день перестаёт подавать признаки жизни. Государство не видит  геолокацию Равшана и Джамшута. Без такого сигнала герои автоматически исчезают из базы миграционного учёта, получают статус нарушителей, а следом - предписание о немедленной депортации...

Требование использовать мобильные приложения с геолокацией для многих категорий иностранцев - лишь одно из свежих нововведений. После теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году пошло резкое усиление миграционного контроля: участились уличные проверки, расширился перечень запрещённых профессий, а процедура депортации заметно упростилась. Наиболее наглядно тренд отражают цифры - всего с 2024 года в этой сфере принято уже 28 законов.

Последний, 28-й по счёту, приняли буквально намедни - 8 июля. Теперь трудовым мигрантам ужесточили требования к доходам, правилам содержания семей в России, а их детям - к статусу пребывания. Как объяснили журналистам в думских кулуарах, все это «во избежание излишней нагрузки на социальную инфраструктуру».

Впрочем, на этом ужесточение законодательства в отношении мигрантов явно не прекратится. В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть законопроект, расширяющий перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан с нынешних 22 до 45 правонарушений.

При этом, как мы уже отметили в самом начале, на фоне этой законотворческой феерии российский рынок труда буквально трещит по швам. Согласно майским оценкам Bloomberg Economics, дефицит рабочей силы в стране уже сейчас достигает 1,5 миллиона человек. Однако в высоких московских кабинетах статистику предпочитают не замечать. Акцент смещён на пресловутые «вопросы безопасности». Угроза от иностранцев, согласно официозу, заключается в том, что недружественные страны и радикальные группировки могут использовать миграционные потоки для дестабилизации ситуации в стране.

Отношения России с некоторыми странами постсоветского пространства на фоне событий вокруг Украины стали заметно токсичнее

Кроме того, отношения России с некоторыми странами постсоветского пространства на фоне событий вокруг Украины стали заметно токсичнее. И эта токсичность автоматически проецируется на граждан этих стран, переводя их в категорию неблагонадёжных с точки зрения силовиков.

Ирония ситуации в том, что чрезмерное закручивание гаек и бюрократия тормозят приток даже тех рабочих, которых в стране готовы принять. По данным Минтруда РФ, в 2025 году работодатели смогли использовать лишь четверть от выделенных миграционных квот. Громоздкость регулирования формирует долгосрочный тренд: количество мигрантов на российском рынке труда будет сокращаться с каждым годом. При этом некоторые эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе (1–2 года) сокращение масштабов трудовой миграции дает внешне позитивный результат. Он выражается, например, в росте заработных плат на фоне дефицита кадров. Подобные изменения гарантированно получат широкую поддержку со стороны россиян, особенно в условиях нынешнего дефицита оптимистичных инфоповодов.

Но эйфория будет недолгой. Высокие зарплаты увеличат себестоимость продукции, что неизбежно отразится на конечной цене товаров и услуг, раскручивая спираль инфляции. Поскольку мигранты частично компенсируют естественную убыль населения, их сокращение подстегнёт депопуляцию. Отток гастарбайтеров создаст серьёзные вызовы для пенсионной системы - на одного пенсионера будет приходиться всё меньше работающих. Жёсткий миграционный контроль отпугнёт квалифицированных специалистов, которые могли бы остаться в России: вместо этого они выберут страны, где правовой, да и моральный режим для мигрантов мягче.

Однако наиболее чреваты для страны геополитические последствия реформ. Новая миграционная политика может обернуться для Москвы серьёзными издержками в регионе, который она традиционно считает сферой своего влияния. Жители Центральной Азии будут всё активнее искать рабочие места в Европе, Турции, Корее и Китае, ослабляя экономическую, культурную, а в перспективе и политическую привязку к России. Не говоря уже об имиджевых потерях для России в общественно-политическом дискурсе стран - основных доноров рабочей силы.

В результате, в долгосрочной перспективе (10 лет и далее) Россия рискует превратиться в страну с дорогой, но неэффективной экономикой, стареющим населением и закрытыми границами, проигрывающую глобальную конкуренцию за человеческий капитал. Налицо очевидное противоречие: масштабные реформы, инициированные ради обеспечения государственной безопасности, в конечном итоге сами формируют ключевые долгосрочные вызовы и риски для этой самой безопасности. В контексте столь пессимистичного сценария кажется, что чиновники втайне успокаивают себя риторикой ультраправых группировок вроде «Русской общины». Правые радикалы упорно гнут линию: эффективных мер в отношении мигрантов в России нет, а принятые законы всё равно не работают и работать не будут.

В заключение вновь позволю себе выразить сожаление по поводу того, что шоу «Наша Russia» сняли с эфира задолго до начала  переформатирования миграционного законодательства. Ведь каким феерическим мог быть финальный скетч: на место Равшана и Джамшута приходит работать дисциплинированный контрактник из Индии - на несколько месяцев, без семьи, без права остаться, без желания учить русский язык. А старые герои ситкома уходят в историю как сочная метафора утраты Россией своей привлекательности на мировом рынке труда.

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