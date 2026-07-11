Россия в поисках идеального мигранта

Россия меняет концепцию миграционного регулирования. Иностранная рабочая сила перестает быть исключительно экономическим ресурсом и переходит в категорию вызовов безопасности, требующих жесткого администрирования. И это парадоксально, если учесть, что дефицит кадров в среднесрочной перспективе (до 2030 года) может составить более 3 млн работников. Именно так считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РССП) и видят основной способ решения проблемы в дополнительном притоке рабочей силы. Наибольший дефицит кадров сохраняется на предприятиях сельского хозяйства и в сфере обрабатывающих производств, обеспечении энергией и водоснабжении. Минтруд и аналитики рынка труда, в свою очередь, отмечали дефицит производственного персонала, сервисных специалистов, технических сотрудников. И, тем не менее, Россия продолжают курс на ужесточение миграционной политики.
Наблюдая за миграционной повесткой в России, невольно жалеешь, что с экранов исчезли культовые персонажи сатирического проекта «Наша Russia» - гастарбайтеры Равшан и Джамшут. Актуальные правовые коллизии могли бы подсказать сценаристам ситкома невероятные сюжеты. Правда, в знакомую комедию положений пришлось бы добавить изрядную долю жанра драмы выживания. Вот, например, набросок такого сценария: Джамшут и Равшан работают на строительном объекте, где нет розеток. Их телефоны разряжаются, и приложение для миграционного контроля «Амина» на третий день перестаёт подавать признаки жизни. Государство не видит геолокацию Равшана и Джамшута. Без такого сигнала герои автоматически исчезают из базы миграционного учёта, получают статус нарушителей, а следом - предписание о немедленной депортации...
Требование использовать мобильные приложения с геолокацией для многих категорий иностранцев - лишь одно из свежих нововведений. После теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году пошло резкое усиление миграционного контроля: участились уличные проверки, расширился перечень запрещённых профессий, а процедура депортации заметно упростилась. Наиболее наглядно тренд отражают цифры - всего с 2024 года в этой сфере принято уже 28 законов.
Последний, 28-й по счёту, приняли буквально намедни - 8 июля. Теперь трудовым мигрантам ужесточили требования к доходам, правилам содержания семей в России, а их детям - к статусу пребывания. Как объяснили журналистам в думских кулуарах, все это «во избежание излишней нагрузки на социальную инфраструктуру».
Впрочем, на этом ужесточение законодательства в отношении мигрантов явно не прекратится. В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть законопроект, расширяющий перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан с нынешних 22 до 45 правонарушений.
При этом, как мы уже отметили в самом начале, на фоне этой законотворческой феерии российский рынок труда буквально трещит по швам. Согласно майским оценкам Bloomberg Economics, дефицит рабочей силы в стране уже сейчас достигает 1,5 миллиона человек. Однако в высоких московских кабинетах статистику предпочитают не замечать. Акцент смещён на пресловутые «вопросы безопасности». Угроза от иностранцев, согласно официозу, заключается в том, что недружественные страны и радикальные группировки могут использовать миграционные потоки для дестабилизации ситуации в стране.
Кроме того, отношения России с некоторыми странами постсоветского пространства на фоне событий вокруг Украины стали заметно токсичнее. И эта токсичность автоматически проецируется на граждан этих стран, переводя их в категорию неблагонадёжных с точки зрения силовиков.
Ирония ситуации в том, что чрезмерное закручивание гаек и бюрократия тормозят приток даже тех рабочих, которых в стране готовы принять. По данным Минтруда РФ, в 2025 году работодатели смогли использовать лишь четверть от выделенных миграционных квот. Громоздкость регулирования формирует долгосрочный тренд: количество мигрантов на российском рынке труда будет сокращаться с каждым годом. При этом некоторые эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе (1–2 года) сокращение масштабов трудовой миграции дает внешне позитивный результат. Он выражается, например, в росте заработных плат на фоне дефицита кадров. Подобные изменения гарантированно получат широкую поддержку со стороны россиян, особенно в условиях нынешнего дефицита оптимистичных инфоповодов.
Но эйфория будет недолгой. Высокие зарплаты увеличат себестоимость продукции, что неизбежно отразится на конечной цене товаров и услуг, раскручивая спираль инфляции. Поскольку мигранты частично компенсируют естественную убыль населения, их сокращение подстегнёт депопуляцию. Отток гастарбайтеров создаст серьёзные вызовы для пенсионной системы - на одного пенсионера будет приходиться всё меньше работающих. Жёсткий миграционный контроль отпугнёт квалифицированных специалистов, которые могли бы остаться в России: вместо этого они выберут страны, где правовой, да и моральный режим для мигрантов мягче.
Однако наиболее чреваты для страны геополитические последствия реформ. Новая миграционная политика может обернуться для Москвы серьёзными издержками в регионе, который она традиционно считает сферой своего влияния. Жители Центральной Азии будут всё активнее искать рабочие места в Европе, Турции, Корее и Китае, ослабляя экономическую, культурную, а в перспективе и политическую привязку к России. Не говоря уже об имиджевых потерях для России в общественно-политическом дискурсе стран - основных доноров рабочей силы.
В результате, в долгосрочной перспективе (10 лет и далее) Россия рискует превратиться в страну с дорогой, но неэффективной экономикой, стареющим населением и закрытыми границами, проигрывающую глобальную конкуренцию за человеческий капитал. Налицо очевидное противоречие: масштабные реформы, инициированные ради обеспечения государственной безопасности, в конечном итоге сами формируют ключевые долгосрочные вызовы и риски для этой самой безопасности. В контексте столь пессимистичного сценария кажется, что чиновники втайне успокаивают себя риторикой ультраправых группировок вроде «Русской общины». Правые радикалы упорно гнут линию: эффективных мер в отношении мигрантов в России нет, а принятые законы всё равно не работают и работать не будут.
В заключение вновь позволю себе выразить сожаление по поводу того, что шоу «Наша Russia» сняли с эфира задолго до начала переформатирования миграционного законодательства. Ведь каким феерическим мог быть финальный скетч: на место Равшана и Джамшута приходит работать дисциплинированный контрактник из Индии - на несколько месяцев, без семьи, без права остаться, без желания учить русский язык. А старые герои ситкома уходят в историю как сочная метафора утраты Россией своей привлекательности на мировом рынке труда.