Россия в поисках идеального мигранта

Россия меняет концепцию миграционного регулирования. Иностранная рабочая сила перестает быть исключительно экономическим ресурсом и переходит в категорию вызовов безопасности, требующих жесткого администрирования. И это парадоксально, если учесть, что дефицит кадров в среднесрочной перспективе (до 2030 года) может составить более 3 млн работников. Именно так считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РССП) и видят основной способ решения проблемы в дополнительном притоке рабочей силы. Наибольший дефицит кадров сохраняется на предприятиях сельского хозяйства и в сфере обрабатывающих производств, обеспечении энергией и водоснабжении. Минтруд и аналитики рынка труда, в свою очередь, отмечали дефицит производственного персонала, сервисных специалистов, технических сотрудников. И, тем не менее, Россия продолжают курс на ужесточение миграционной политики.

Наблюдая за миграционной повесткой в России, невольно жалеешь, что с экранов исчезли культовые персонажи сатирического проекта «Наша Russia» - гастарбайтеры Равшан и Джамшут. Актуальные правовые коллизии могли бы подсказать сценаристам ситкома невероятные сюжеты. Правда, в знакомую комедию положений пришлось бы добавить изрядную долю жанра драмы выживания. Вот, например, набросок такого сценария: Джамшут и Равшан работают на строительном объекте, где нет розеток. Их телефоны разряжаются, и приложение для миграционного контроля «Амина» на третий день перестаёт подавать признаки жизни. Государство не видит геолокацию Равшана и Джамшута. Без такого сигнала герои автоматически исчезают из базы миграционного учёта, получают статус нарушителей, а следом - предписание о немедленной депортации... Требование использовать мобильные приложения с геолокацией для многих категорий иностранцев - лишь одно из свежих нововведений. После теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году пошло резкое усиление миграционного контроля: участились уличные проверки, расширился перечень запрещённых профессий, а процедура депортации заметно упростилась. Наиболее наглядно тренд отражают цифры - всего с 2024 года в этой сфере принято уже 28 законов. Последний, 28-й по счёту, приняли буквально намедни - 8 июля. Теперь трудовым мигрантам ужесточили требования к доходам, правилам содержания семей в России, а их детям - к статусу пребывания. Как объяснили журналистам в думских кулуарах, все это «во избежание излишней нагрузки на социальную инфраструктуру». Впрочем, на этом ужесточение законодательства в отношении мигрантов явно не прекратится. В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть законопроект, расширяющий перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан с нынешних 22 до 45 правонарушений. При этом, как мы уже отметили в самом начале, на фоне этой законотворческой феерии российский рынок труда буквально трещит по швам. Согласно майским оценкам Bloomberg Economics, дефицит рабочей силы в стране уже сейчас достигает 1,5 миллиона человек. Однако в высоких московских кабинетах статистику предпочитают не замечать. Акцент смещён на пресловутые «вопросы безопасности». Угроза от иностранцев, согласно официозу, заключается в том, что недружественные страны и радикальные группировки могут использовать миграционные потоки для дестабилизации ситуации в стране.