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Украине дали добро на покупку британского оружия

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Европейский союз намерен разрешить Украине закупать британское оружие на 60 миллиардов евро. Эта сумма будет предоставлена Украине, как пострадавшей от войны стране, в качестве целевого займа на оборонные закупки.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, переговоры о соглашении про доступ к оборонным кредитам шли несколько месяцев. И оно было в значительной степени согласовано на полях саммита НАТО в Анкаре. О старте программы могут объявить на следующей неделе в Париже — во время встречи «Коалиции желающих». На встрече будет присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным издания, британское правительство будет вносить финансовый вклад по мере того, как Украина будет использовать кредит для закупки военной техники у украинских компаний. 

«Сделка рассматривается как примирительный шаг со стороны ЕС после того, как ранее сторонам не удалось достичь соглашения о присоединении Великобритании к оборонному фонду ЕС SAFE в размере 150 миллиардов евро», — говорится в статье.

Авторы пояснили, что переговоры зашли в тупик из-за требований ЕС о введении платы за доступ для Великобритании. Но переговоры по предоставлении Украине кредита продвигаются более гладко. При этом члены ЕС, включая Нидерланды, настаивают на скорейшем заключении соглашения. 

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