Иран грозит Израилю

Иран в случае нападения на объекты его инфраструктуры будет атаковать цели в Израиле, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр. Об этом сообщает IRNA.

«Атаки на инфраструктуру будут встречены ответным ударом, и сионистский режим не останется в безопасности от ответа наших воинов», — сказал он.

Накануне иранские власти грозили расширить охват ударов по военным объектам США в регионе в случае продолжения американских атак.

8 июля стало известно, что Центральное командование ВС США начало наносить удары по Ирану в ответ на недавние обстрелы танкеров в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании.

По данным The New York Times, в настоящее время Катар ведет переговоры с Вашингтоном и Тегераном с целью не допустить еще одного обострения кризиса.