USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Иран грозит Израилю

17:06 874

Иран в случае нападения на объекты его инфраструктуры будет атаковать цели в Израиле, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр. Об этом сообщает IRNA.

«Атаки на инфраструктуру будут встречены ответным ударом, и сионистский режим не останется в безопасности от ответа наших воинов», — сказал он.

Накануне иранские власти грозили расширить охват ударов по военным объектам США в регионе в случае продолжения американских атак.

8 июля стало известно, что Центральное командование ВС США начало наносить удары по Ирану в ответ на недавние обстрелы танкеров в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании.

По данным The New York Times, в настоящее время Катар ведет переговоры с Вашингтоном и Тегераном с целью не допустить еще одного обострения кризиса.

Без соратников Асада не обошлось
Без соратников Асада не обошлось по версии следствия; обновлено 18:12
18:12 1558
Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу
Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
11:03 1816
Московский НПЗ снова горит. Пожар и в порту Таганрога
Московский НПЗ снова горит. Пожар и в порту Таганрога обновлено 17:35
17:35 6572
Россия бомбит центр Запорожья
Россия бомбит центр Запорожья видео
17:32 803
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению обновлено 16:49
16:49 1975
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии наша аналитика
15:24 1740
Что с рейтингом Путина?
Что с рейтингом Путина?
14:36 3005
Зеленский: Китай предупредил Россию…
Зеленский: Китай предупредил Россию…
15:14 2497
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
15:01 1909
Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 2321
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 3306

ЭТО ВАЖНО

Без соратников Асада не обошлось
Без соратников Асада не обошлось по версии следствия; обновлено 18:12
18:12 1558
Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу
Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
11:03 1816
Московский НПЗ снова горит. Пожар и в порту Таганрога
Московский НПЗ снова горит. Пожар и в порту Таганрога обновлено 17:35
17:35 6572
Россия бомбит центр Запорожья
Россия бомбит центр Запорожья видео
17:32 803
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению обновлено 16:49
16:49 1975
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии наша аналитика
15:24 1740
Что с рейтингом Путина?
Что с рейтингом Путина?
14:36 3005
Зеленский: Китай предупредил Россию…
Зеленский: Китай предупредил Россию…
15:14 2497
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
15:01 1909
Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 2321
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 3306
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться