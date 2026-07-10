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Китай впервые успешно испытал многоразовую ракету

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17:15 686

Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты-носителя «Чанчжэн-10Б» (Long March-10B), сообщила китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Ракета стартовала 10 июля в 12:15 по местному времени (08:15 по Баку) с острова Хайнань на юге Китая. Примерно через шесть минут после этого ускоритель ракеты, отделившись от нее, совершил управляемый спуск и вернулся на плавучую платформу, где его поймали с помощью специальной сети.

Би-би-си отмечает, что традиционно ракеты считаются одноразовыми — их ступени отделяются и уничтожаются во время полета. Использование ускорителей повторно позволяет существенно снизить стоимость запусков спутников и космических миссий.

В декабре 2015 года компания SpaceX впервые успешно посадила многоразовую ракету Falcon 9 после орбитального полета. В ноябре 2025 года аналогичного успеха добилась Blue Origin со своей ракетой New Glenn. 

Китай предпринял первую попытку вернуть многоразовую ракету в феврале 2026-го, используя ракету Long March 10A. Тогда ее ускоритель выполнил управляемое снижение и приводнился рядом с платформой.

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