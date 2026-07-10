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Россия бомбит центр Запорожья

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17:32 803

Российская армия нанесла удар авиабомбами по центру Запорожья.

Как сообщают телеграм-каналы, предположительно, один человек погиб, произошло возгорание автомобилей и дома.

Также есть раненые, их количество уточняется.

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