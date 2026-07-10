Россия бомбит центр Запорожья

Российская армия нанесла удар авиабомбами по центру Запорожья.
Как сообщают телеграм-каналы, предположительно, один человек погиб, произошло возгорание автомобилей и дома.
Также есть раненые, их количество уточняется.
July 10, 2026
Российская армия нанесла удар авиабомбами по центру Запорожья.
Как сообщают телеграм-каналы, предположительно, один человек погиб, произошло возгорание автомобилей и дома.
Также есть раненые, их количество уточняется.
July 10, 2026
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