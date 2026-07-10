В космосе «проснулся» легендарный зонд NASA

Космический аппарат NASA New Horizons, ставший первым зондом, исследовавшим Плутон вблизи, успешно «проснулся» после почти года пребывания в режиме гибернации. Теперь ученые ожидают новых данных, которые могут помочь лучше понять строение внешних границ Солнечной системы и процессы ее формирования, пишет The Independent.

Космический аппарат, стоимость миссии которого составляет $780,6 млн, в настоящее время находится примерно в 9,6 млрд километров от Земли. Он продолжает исследовать пояс Койпера – отдаленную область Солнечной системы, где сохранились одни из древнейших космических объектов.

Во время длительных перелетов New Horizons регулярно переходит в режим спячки, чтобы экономить ресурсы, при этом продолжая накапливать информацию. Последний период гибернации длился 321 день и завершился 23 июня.

«Каждый отчет о состоянии в течение этого периода гибернации был «зеленым», а это означало, что на борту New Horizons каждую неделю все было в порядке», – заявила менеджер по операциям миссии Элис Боуман из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.