Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану

Недавние учебно-тренировочные полеты принятых на вооружение ВВС Азербайджана истребителей JF-17 Thunder Block III продолжают вызывать резонанс в международных военных экспертных кругах. Аналитики оценивают принятие этих истребителей на вооружение ВВС Азербайджана мощнейшее изменение баланса сил в военной авиации региона за последние 6 лет.

В Нью-Дели также пристально следят за усилением ВВС Азербайджана, поскольку Индия прилагает все усилия, чтобы проникнуть в регион Южного Кавказа через Армению. Как известно, в последние годы Индия стала основным поставщиком вооружений для Армении — Ереван заказал у индусов различное вооружение на миллиарды долларов для перевооружения своей армии, которая была разгромлена в 44-дневной войне.

Для Нью-Дели поставка вооружений Армении — это геополитический вопрос, связанный с его амбициями по формированию геополитической оси Индия-Армения-Греция в ответ на стратегический альянс Азербайджан-Пакистан-Турция. Исходя из этих амбиций и стремясь увеличить экспортные возможности своего ВПК, Индия готова поставить Армении еще больше вооружения. В частности, обсуждаются программы по переоснащению ВВС Армении, которые существуют практически только на бумаге, истребителями Су-30МКИ, собранными по российской лицензии, а также по модернизации в Индии четырех истребителей Су-30СМ, приобретенных у России в 2018 году.

После публичного объявления о поступлении истребителей JF-17 Block III на вооружение ВВС Азербайджана, индийские военные круги сообщали, что Армения ведет переговоры с Нью-Дели о создании эшелонированной системы противовоздушной обороны, о намерении приобрести истребители Су-30МКИ и ракеты класса «воздух-воздух» для этих истребителей. Издание Defense India пишет, что закупка Азербайджаном истребителей JF-17 Thunder Block III у Пакистана — крупномасштабная сделка стоимостью около 4,6 миллиарда долларов — привлекла пристальное внимание на всем Южном Кавказе.

«По мере поступления на вооружение этих современных истребителей и укрепления военных связей между Баку и Исламабадом эксперты считают эту сделку самым драматическим изменением регионального баланса военно-воздушных сил со времен войны в Карабахе в 2020 году. В ответ Армения быстро активизировала переоценку своей национальной оборонной стратегии. Отказавшись от стандартных дипломатических возражений, армянское правительство активно модернизирует свою военную технику и укрепляет зенитные системы. В частности, Ереван активно диверсифицирует свои альянсы в сфере безопасности, отходя от исторической зависимости от Москвы, особенно в условиях сокращения российских военных поставок из-за продолжающегося конфликта в Украине. Эксперты по безопасности в Армении указывают на углубление военного сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном как на мощную новую стратегическую ось, которая будет определять будущее региона», - отмечает Defense India.

При этом подчеркивается, что приобретение истребителя JF-17 Block III дает Азербайджану значительное технологическое преимущество. Самолет оснащен современной авионикой, высокоэффективной активной фазированной антенной решеткой и интегрирован с мощными китайскими ракетами класса «воздух-воздух» PL-15 большой дальности.