Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану

Недавние учебно-тренировочные полеты принятых на вооружение ВВС Азербайджана истребителей JF-17 Thunder Block III продолжают вызывать резонанс в международных военных экспертных кругах. Аналитики оценивают принятие этих истребителей на вооружение ВВС Азербайджана мощнейшее изменение баланса сил в военной авиации региона за последние 6 лет.
Ранее haqqin.az писал, что пресс-релиз Министерства обороны Азербайджана об учебно-тренировочных полетах истребителей JF-17 Block III был широко проанализирован авторитетными международными военно-аналитическими изданиями.
В Нью-Дели также пристально следят за усилением ВВС Азербайджана, поскольку Индия прилагает все усилия, чтобы проникнуть в регион Южного Кавказа через Армению. Как известно, в последние годы Индия стала основным поставщиком вооружений для Армении — Ереван заказал у индусов различное вооружение на миллиарды долларов для перевооружения своей армии, которая была разгромлена в 44-дневной войне.
Для Нью-Дели поставка вооружений Армении — это геополитический вопрос, связанный с его амбициями по формированию геополитической оси Индия-Армения-Греция в ответ на стратегический альянс Азербайджан-Пакистан-Турция. Исходя из этих амбиций и стремясь увеличить экспортные возможности своего ВПК, Индия готова поставить Армении еще больше вооружения. В частности, обсуждаются программы по переоснащению ВВС Армении, которые существуют практически только на бумаге, истребителями Су-30МКИ, собранными по российской лицензии, а также по модернизации в Индии четырех истребителей Су-30СМ, приобретенных у России в 2018 году.
После публичного объявления о поступлении истребителей JF-17 Block III на вооружение ВВС Азербайджана, индийские военные круги сообщали, что Армения ведет переговоры с Нью-Дели о создании эшелонированной системы противовоздушной обороны, о намерении приобрести истребители Су-30МКИ и ракеты класса «воздух-воздух» для этих истребителей. Издание Defense India пишет, что закупка Азербайджаном истребителей JF-17 Thunder Block III у Пакистана — крупномасштабная сделка стоимостью около 4,6 миллиарда долларов — привлекла пристальное внимание на всем Южном Кавказе.
«По мере поступления на вооружение этих современных истребителей и укрепления военных связей между Баку и Исламабадом эксперты считают эту сделку самым драматическим изменением регионального баланса военно-воздушных сил со времен войны в Карабахе в 2020 году. В ответ Армения быстро активизировала переоценку своей национальной оборонной стратегии. Отказавшись от стандартных дипломатических возражений, армянское правительство активно модернизирует свою военную технику и укрепляет зенитные системы. В частности, Ереван активно диверсифицирует свои альянсы в сфере безопасности, отходя от исторической зависимости от Москвы, особенно в условиях сокращения российских военных поставок из-за продолжающегося конфликта в Украине. Эксперты по безопасности в Армении указывают на углубление военного сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном как на мощную новую стратегическую ось, которая будет определять будущее региона», - отмечает Defense India.
При этом подчеркивается, что приобретение истребителя JF-17 Block III дает Азербайджану значительное технологическое преимущество. Самолет оснащен современной авионикой, высокоэффективной активной фазированной антенной решеткой и интегрирован с мощными китайскими ракетами класса «воздух-воздух» PL-15 большой дальности.
«Понимая, что конкуренция с Азербайджаном создаст огромную нагрузку на национальный бюджет, Армения стратегически переориентировалась на создание мощной наземной системы противовоздушной обороны. Краеугольным камнем этой новой стратегии стало быстрое и беспрецедентное расширение оборонных связей с Индией», - отмечает индийское СМИ.
Следует отметить, что модернизация 4 истребителей Су-30СМ, приобретенных Арменией у России в Индии, и их оснащение ракетами класса «воздух-воздух» Astra Mk2 и радарами Virupaksha уже некоторое время продвигается в индийских военных кругах. Индусы пытаются широко рекламировать преимущества этих ракет и радаров, представляя их как «лучший выбор» для Армении. Например, утверждается, что если армянские истребители будут оснащены радарами Virupaksha, то они смогут обнаруживать азербайджанские истребители JF-17 на расстоянии 300 километров и даже якобы поражать их ракетами Astra Mk2.
В открытых источниках указано, что радар Virupaksha — это усовершенствованный радар с активной фазированной антенной решеткой на основе нитрида галлия (GaN), разработанный Индийской организацией оборонных и промышленных исследований (DRDO). Он является центральным элементом программы модернизации ВВС Индии Super Sukhoi, специально разработанной для замены устаревшего радара Bars PESA, установленного на более чем 200 истребителях Су-30МКИ.
Однако известно, что во время прошлогодней войны с Индией ВВС Пакистана обнаружили индийские истребители Rafale со значительного расстояния и уничтожили их китайскими ракетами PL-15. Это вызвало большой резонанс в международных военных кругах и было расценено как первое успешное боевое испытание китайского оружия.
В то время сообщалось, что армянские военные планировщики также учли поражение Индии в воздушном бою с Пакистаном и были вынуждены пересмотреть план закупки истребителей Су-30МКИ и ракет класса «воздух-воздух» у этой страны, а также модернизации истребителей Су-30СМ с помощью Индии. Издание Defense India подтверждает, что, несмотря на обсуждения между Ереваном и Нью-Дели по этим программам вооружений, стороны пока не достигли формального соглашения.
Совершенно очевидно, что бюджет Армении позволяет закупить у Индии лишь ограниченное количество истребителей Су-30МКИ. В разное время появлялись сообщения о том, что Ереван рассматривает возможность заказа около 10 таких истребителей. Даже если эта сделка состоится, она не окажет существенного влияния на баланс сил в регионе, поскольку, как подтверждают международные аналитики, в том числе и индийские военные эксперты, военный потенциал Азербайджана за последние годы значительно вырос. В такой ситуации продолжающаяся пиар-кампания Индии, направленная на втягивание Армении в гонку вооружений ради её геополитических амбиций и коммерческих интересов, будет работать только против Еревана и может привести к его краху под быстро растущим бременем внешнего долга.