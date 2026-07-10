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Загадочное убийство в Черногории раскрыто с помощью Азербайджана

ТАЙНА ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Отдел информации
18:02 690

Правоохранительные органы Черногории раскрыли громкое убийство, произошедшее в конце 2025 года в селе Шекуларе, недалеко от города Беране. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на черногорские СМИ, в результате многомесячной следственной работы было установлено, что жертва и убийца являются гражданами Азербайджана. Также выяснилось, что убийца покинул Черногорию.

Правоохранительные органы начали расследование преступления после того, как 26 декабря 2025 года местные жители обнаружили тело в мешке недалеко от Шекулара. Сельчане рассказали, что мешок был замечен на берегу небольшой речки уже давно, но проходившие мимо каждый день жители полагали, что кто-то просто выбросил мусор.

«Не знаю как, но через некоторое время из сумки высунулись ноги, и тогда вызвали полицию. До их приезда никто ничего не трогал. Были привлечены различные эксперты-криминалисты, после чего тело отправили на вскрытие», — рассказал один из жителей Шекулара. Он добавил, что в ходе расследования было замечено, что руки были связаны, что, несомненно, указывало на насильственную смерть.

Отсутствие каких-либо документов, удостоверяющих личность убитого, затрудняло раскрытие преступления. Это загадочное преступление также породило множество гипотез. В начале января 2026 года одно из черногорских изданий написало, что личность молодого человека в возрасте 24-25 лет, тело которого было найдено, установлена. Утверждалось, что он является гражданином России и проживал в Дагестане.

Портал RTCG, распространивший эту информацию со ссылкой на несколько источников, отметил, что правоохранительные органы не предоставляют официальной информации о личности убитого.

Местный житель сообщил, что молодой человек работал в гостинице, построенной два или три года назад в деревне Шекуларе. Владелец этой гостиницы — житель данной деревни.

В спекулятивных версиях событий, которые пересказывались в пабах, убийство связывали с контрабандой или с торговлей людьми. Действительно, контрабандные маршруты ведут именно туда. Однако с самого начала жители Шекулары связывали этот случай с отелем, построенным в их деревне.

В конце концов, правоохранительным органам удалось опознать личность убитого молодого человека, а затем и выйти на след его убийцы. Выяснилось, что убитый молодой человек был не россиянином, а гражданином Азербайджана. В ходе расследования установлено, что в убийстве подозревается 56-летний гражданин Азербайджана, который вскоре после совершения преступления покинул Черногорию и уехал в соседнюю страну.

В официальном заявлении прокуратуры Черногории говорится, что в ходе следствия с места преступления было собрано множество улик и проведена экспертиза. Часть улик была получена в результате запросов, направленных в Азербайджанскую Республику в соответствии с международными нормами о взаимной правовой помощи. В раскрытии убийства также принимал участие Интерпол.

«В ходе уголовного расследования возникло подозрение, что и жертва, и подозреваемый находились на территории Беране, и что убитого С.Ф. в последний раз видели 17 ноября 2025 года, то есть за 40 дней до обнаружения его бездыханного тела. Есть подозрение, что подозреваемый  С.Р. совершил преступление после словесной перепалки с С.Ф., он нанес ему несколько ударов по голове, в результате чего жертва скончалась. С.Р. с целью скрыть совершение преступления предпринял еще одно действие — переместил и спрятал труп, после чего, согласно собранным доказательствам, в кратчайшие сроки покинул Черногорию через соседнюю страну», — говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве предпринял многочисленные действия по уничтожению следов и улик, оставшихся после совершения преступления, а также меры, затрудняющие идентификацию этого человека.

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