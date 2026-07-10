Загадочное убийство в Черногории раскрыто с помощью Азербайджана

Правоохранительные органы Черногории раскрыли громкое убийство, произошедшее в конце 2025 года в селе Шекуларе, недалеко от города Беране. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на черногорские СМИ, в результате многомесячной следственной работы было установлено, что жертва и убийца являются гражданами Азербайджана. Также выяснилось, что убийца покинул Черногорию.

Правоохранительные органы начали расследование преступления после того, как 26 декабря 2025 года местные жители обнаружили тело в мешке недалеко от Шекулара. Сельчане рассказали, что мешок был замечен на берегу небольшой речки уже давно, но проходившие мимо каждый день жители полагали, что кто-то просто выбросил мусор.

«Не знаю как, но через некоторое время из сумки высунулись ноги, и тогда вызвали полицию. До их приезда никто ничего не трогал. Были привлечены различные эксперты-криминалисты, после чего тело отправили на вскрытие», — рассказал один из жителей Шекулара. Он добавил, что в ходе расследования было замечено, что руки были связаны, что, несомненно, указывало на насильственную смерть.

Отсутствие каких-либо документов, удостоверяющих личность убитого, затрудняло раскрытие преступления. Это загадочное преступление также породило множество гипотез. В начале января 2026 года одно из черногорских изданий написало, что личность молодого человека в возрасте 24-25 лет, тело которого было найдено, установлена. Утверждалось, что он является гражданином России и проживал в Дагестане.

Портал RTCG, распространивший эту информацию со ссылкой на несколько источников, отметил, что правоохранительные органы не предоставляют официальной информации о личности убитого.

Местный житель сообщил, что молодой человек работал в гостинице, построенной два или три года назад в деревне Шекуларе. Владелец этой гостиницы — житель данной деревни.

В спекулятивных версиях событий, которые пересказывались в пабах, убийство связывали с контрабандой или с торговлей людьми. Действительно, контрабандные маршруты ведут именно туда. Однако с самого начала жители Шекулары связывали этот случай с отелем, построенным в их деревне.