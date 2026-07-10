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Собрался Экономический совет: готовятся две госпрограммы

18:26 140

Под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Экономического совета, сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Согласно информации, на заседании подробно обсуждались два вопроса - проект «Государственной программы по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», включая перспективы развития туризма и основные приоритетные мероприятия, и проект программы «Развитие горнодобывающей и металлургической промышленности: текущее состояние и перспективы до 2030 года», а также другие текущие экономические вопросы.

По первому вопросу был заслушан подробный доклад председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, по второму — министра экономики Микаила Джаббарова. По представленным темам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание участники. По итогам заседания были приняты решения о представлении президенту Азербайджанской Республики проектов обеих обсужденных государственных программ, профильным ведомствам дали соответствующие поручения, отмечается в сообщении.

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