Токаев и Трамп созвонились

Во время беседы Токаев поздравил американского коллегу с 250-летием независимости США, которое отмечалось 4 июля. Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия двух стран. В Астане отметили, что реализация договоренностей, достигнутых во время визита Токаева в Вашингтон в ноябре прошлого года, идет высокими темпами. Речь, в частности, шла о совместных экономических проектах и расширении сотрудничества.

По итогам разговора президент Казахстана пригласил Дональда Трампа посетить республику с официальным визитом в удобное для него время.