USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось
Новость дня
Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось

Токаев и Трамп созвонились

18:37 512

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По сообщению пресс-службы казахстанского президента, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития политического диалога.

Во время беседы Токаев поздравил американского коллегу с 250-летием независимости США, которое отмечалось 4 июля. Кроме того, президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия двух стран. В Астане отметили, что реализация договоренностей, достигнутых во время визита Токаева в Вашингтон в ноябре прошлого года, идет высокими темпами. Речь, в частности, шла о совместных экономических проектах и расширении сотрудничества.

По итогам разговора президент Казахстана пригласил Дональда Трампа посетить республику с официальным визитом в удобное для него время.

Россия бомбит области Украины: есть погибшие, разрушены жилые дома
Россия бомбит области Украины: есть погибшие, разрушены жилые дома видео и фото; обновлено 19:42
19:42 1672
Ожидания Турции
Ожидания Турции
19:25 687
Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось
Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось
18:59 878
С-400 в Турции: новые детали
С-400 в Турции: новые детали обновлено 18:48
18:48 6901
Без соратников Асада не обошлось
Без соратников Асада не обошлось по версии следствия; обновлено 18:12
18:12 2239
Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу
Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
11:03 2019
Московский НПЗ снова горит. Пожар и в порту Таганрога
Московский НПЗ снова горит. Пожар и в порту Таганрога обновлено 17:35
17:35 7601
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению обновлено 16:49
16:49 2236
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии наша аналитика
15:24 2170
Что с рейтингом Путина?
Что с рейтингом Путина?
14:36 3624
Зеленский: Китай предупредил Россию…
Зеленский: Китай предупредил Россию…
15:14 3021

ЭТО ВАЖНО

Россия бомбит области Украины: есть погибшие, разрушены жилые дома
Россия бомбит области Украины: есть погибшие, разрушены жилые дома видео и фото; обновлено 19:42
19:42 1672
Ожидания Турции
Ожидания Турции
19:25 687
Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось
Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось
18:59 878
С-400 в Турции: новые детали
С-400 в Турции: новые детали обновлено 18:48
18:48 6901
Без соратников Асада не обошлось
Без соратников Асада не обошлось по версии следствия; обновлено 18:12
18:12 2239
Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу
Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
11:03 2019
Московский НПЗ снова горит. Пожар и в порту Таганрога
Московский НПЗ снова горит. Пожар и в порту Таганрога обновлено 17:35
17:35 7601
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению обновлено 16:49
16:49 2236
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии наша аналитика
15:24 2170
Что с рейтингом Путина?
Что с рейтингом Путина?
14:36 3624
Зеленский: Китай предупредил Россию…
Зеленский: Китай предупредил Россию…
15:14 3021
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться