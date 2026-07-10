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Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось
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Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось

Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось

18:59 879

Соединенные Штаты по просьбе Ирана согласились продолжить переговоры об урегулировании конфликта, но режим прекращения огня завершен. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен», - написал президент в Truth Social.

На этой неделе США дважды нанесли серию ударов по Ирану в ответ на атаки на торговые суда в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива, а также отозвали лицензию, разрешающую Тегерану продавать нефть. В ответ Иран ударил по американским военым базам в Кувейте и Бахрейне. Дональд Трамп назвал руководство Ирана сумасшедшими и заявил, что перемирие окончено.

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