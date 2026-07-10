Фидан летит в Киев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана намерен посетить Украину.

«Я в прошлом месяце встречался с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими коллегами, у нас была возможность подробно обсудить эти вопросы. Я передал послания нашего президента. В связи с саммитом НАТО, на котором должен был присутствовать президент США Дональд Трамп, было важно узнать позицию господина Путина. Наш президент передал соответствующие оценки во время встреч с европейскими лидерами и господином Трампом. Наш президент снова поручил нам заняться украинским вопросом. Я в скором времени поеду в Украину и проведу аналогичное обсуждение с нашими украинскими коллегами», - сказал Фидан в эфире телеканала TRT.