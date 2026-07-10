Ожидания Турции

Турция рассчитывает на снятие в ближайшее время введенных против нее санкций в рамках закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), что позволит ей вернуться в программу производства истребителя нового поколения F-35. Об этом глава МИД Хакан Фидан заявил в эфире телеканала TRT Haber.

«Мы рассчитываем на отмену в ближайшее время санкций (CAATSA)», - сказал турецкий министр.