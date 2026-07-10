Ожидания Турции

Турция рассчитывает на снятие в ближайшее время введенных против нее санкций в рамках закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), что позволит ей вернуться в программу производства истребителя нового поколения F-35. Об этом глава МИД Хакан Фидан заявил в эфире телеканала TRT Haber.
«Мы рассчитываем на отмену в ближайшее время санкций (CAATSA)», - сказал турецкий министр.
Фидан также выразил надежду, что у Анкары и Вашингтона в дальнейшем не возникнет проблем с поставками двигателей F110 для турецких истребителей пятого поколения Kaan: «Срок подачи возражений в Конгрессе США по двигателям F110 истек вчера. Так что, надеюсь, в дальнейшем проблем в этом вопросе не возникнет».
Фидан подчеркнул, что среди союзников «в отношении Турции ни по каким вопросам не должно быть санкций». «Турция никогда не пойдет на компромисс в вопросах национальной безопасности. Если у нас возникают трудности с приобретением или развитием определенных (оборонных) возможностей совместно с нашими союзниками, мы не будем просто стоять на месте, мы будем искать альтернативные пути», - заявил глава МИД Турции.