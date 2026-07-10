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Азербайджан экстрадировал граждан Узбекистана

19:31 313

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух находившихся в международном розыске граждан этой страны, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что по запросу Генеральной прокуратуры Узбекистана Азербайджан экстрадировал Рахматулло Мирзаалимова, 1981 года рождения, и Азаматжона Тохтасинова, 1976 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, они обвиняются в присвоении имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения, а также в использовании поддельных документов. В связи с этим вышеуказанных лиц объявили в международный розыск.

Оба обвиняемых были задержаны в Азербайджане в апреле 2026 года и переданы компетентным органам Узбекистана в соответствии с международными обязательствами.

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