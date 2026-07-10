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Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось
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Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось

Кто нанес авиаудары по Ирану?

20:20 1536

По югу Ирана в четверг, 9 июля, были нанесены авиаударов, ответственность за которые не взяла на себя ни одна страна, сообщает Associated Press.

Взрывы прогремели в провинциях Бушер и Систан и Белуджистан, а также в городах Ахваз и Чабахар. Незадолго до этого, около 6:30 утра по местному времени, Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о завершении очередного раунда ударов, в ходе которого было поражено около 90 целей. Американский чиновник, знакомый с ходом операции, заявил, что после этого никаких новых ударов США не наносили.

Тегеран никого напрямую не обвинил в атаках. При этом член комитета парламента по национальной безопасности и бывший командир Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Кусари пригрозил Объединенным Арабским Эмиратам. По его словам, ОАЭ «заплатят цену за сотрудничество с Соединенными Штатами», — депутат обвинил Эмираты в «закулисной» роли в недавних американских ударах.

Израиль, участвовавший в войне против Ирана, также не заявлял о новых атаках. Отмечается, что он не наносил ударов по исламской республике с июня и, как правило, сразу признает свои операции.

Неатрибутированные (военные, гибридные или кибернетические удары, официально не признанные ни одной из сторон конфликта) авиаудары происходили во время ирано-американской войны, начавшейся 28 февраля. Позднее официальные лица сообщали, что по Ирану тогда били Саудовская Аравия и ОАЭ — после того как Тегеран атаковал энергетические объекты на их территории. Новый удар со стороны одной из стран Персидского залива, отмечает агентство, может быть попыткой удержать Иран от повторных атак на монархии региона.

В четверг Иран ответил на удары США масштабным обстрелом целей по всему Ближнему Востоку: в Бахрейне, Иордании, Кувейте и Катаре звучали сирены воздушной тревоги. В Кувейте, по предварительным данным, один человек пострадал при работе ПВО по приближающимся целям. Сразу после иранской атаки президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вылетел в Кувейт на встречу с эмиром страны, а страны Залива провели переговоры с главой МИД Катара, который вместе с Пакистаном выступает посредником между Ираном и США по промежуточной сделке о прекращении огня.

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