Инструкции Трампа на случай своего убийства: Бомбите Иран так, как никогда раньше

«Я давно в их списке целей. ...Я оставил инструкции. Если что-то со мной случится, то следует бомбить их в такой степени, какой они еще не видели», - сказал Трамп The New York Post.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подготовил инструкции на случай, если Иран убьет его.

8 июля Трамп выразил опасения, что иранские власти могут попытаться его убить.

CNN сообщал, что Трамп возвращался в четверг с саммита НАТО в Анкаре не на новом авиалайнере из-за опасений за безопасность на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По его данным, сотрудники служб безопасности решили, что старый авиалайнер в создавшейся ситуации лучше подходит для защиты главы государства.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила 10 июля, что Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими, что Иран рассматривает новый план покушения на американского президента.

Во время интервью Трампа спросили о появившихся на этой неделе сообщениях, согласно которым Израиль предупредил США о якобы готовящемся новом плане Ирана по его убийству. Президент ответил, что, насколько ему известно, никакого нового плана нет, однако Тегеран уже много лет стремится его убить: «Израиль ничего такого не сообщал. Я уже очень давно номер один в их списке на ликвидацию. Такова жизнь, знаете ли». После этого он пошутил: «Надеюсь, вы будете по мне скучать».

Во время церемонии похорон Али Хаменеи в Иране постоянно звучали призывы к убийству Трампа.