Ильхам Алиев принял глав международных структур

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 10 июля принял президента Рабочей группы по разработке финансовых мер и Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, директора по вопросам экономической преступности и санкциям Министерства финансов Великобритании Джайлса Томпсона, генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, председателя группы «Эгмонт», заместителя директора департамента финансовой информации Министерства финансов Польши Эльжбету Франков-Яскевич, исполнительного секретаря группы «Эгмонт», заместителя директора департамента международного сотрудничества Управления финансовой разведки Франции Жерома Бомона, президента компании MONEYVAL, директора Управления финансовой разведки Сан-Марино Николу Муччиоли, заместителя председателя группы «Эгмонт», руководителя Управления финансовой разведки Германии Даниэля Телесклафа и заместителя председателя группы «Эгмонт», руководителя Управления финансовой разведки Саудовской Аравии Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Муханну.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан принимал ежегодную пленарную сессию группы «Эгмонт», отмечено, что мероприятие было организовано на высоком уровне, на нем состоялись плодотворные дискуссии.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и структур, представленных в составе делегации, состоялся обмен мнениями о расширении партнерства.

Было сообщено, что в Азербайджане принимаются последовательные меры в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в этом направлении достигнуты весомые успехи.