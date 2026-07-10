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Вучич снова об отставке

21:26 249

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что подаст в отставку через несколько дней после объявления парламентских выборов.

В интервью телеканалу TV Pink президент Сербии заявил, что решение было объявлено ранее, чтобы политические оппоненты не могли обвинить его в попытках уклониться от выборов. Вучич заявил, что готов провести одновременно парламентские и президентские выборы, если это необходимо

«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдёт несколько дней, и я подам в отставку», — заявил Вучич.

Он также выразил уверенность, что его оппоненты переоценивают свою поддержку среди избирателей. Вучич отметил, что ранее они заявляли о поддержке 70% граждан, однако теперь, по его словам, вопрос заключается в том, «имеют ли они хотя бы 30%».

Недавно Вучич выступил с речью перед парламентом, подтвердив свое ранее сделанное заявление о том, что планирует подать в отставку. Он отметил, что «возможно, в последний раз» обращается к депутатам как президент, и что это его «последние дни и недели на посту президента».

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