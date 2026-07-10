Рузанна Мамедова в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы

Сегодня в финале весовой категории до 62 кг азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова встречалась с турчанкой Озденур Озмез и победила со счетом 6:0, став чемпионкой Европы.

В столице Северной Македонии Скопье продолжается чемпионат Европы U-20 по борьбе.

На пути к финалу наша спортсменка взяла верх над соперницами из России, Испании и Венгрии.

Рузанна третий год подряд выигрывает чемпионат Европы U-20. Мамедова также становилась чемпионкой мира и Европы в категории U-17.

В этом году 20-летняя спортсменка стала серебряным призером чемпионата Европы U-23. В прошлом Рузанна взяла серебро на Исламиаде и чемпионате мира U-20.

Напомним, вчера в Скопье Гюнай Гурбанова (59 кг) стала обладательницей серебряной медали.

Также сегодня Захра Керимзаде (72 кг) поборется за бронзу.