Вертолет привлечен к поискам Зейнаб Мамедзаде

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает поиски утонувшей 6 июля в неконтролируемой зоне моря в поселке Шувелан Хазарского района Баку Зейнаб Расим кызы Мамедзаде (2007 года рождения).

Согласно сообщению, поиски проводятся с привлечением вертолета Авиационного отряда МЧС, а также сил Службы спасения особого риска и Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

Инцидент произошел 6 июля. В неконтролируемой зоне моря в поселке Шувелан Хазарского района Баку примерно в 2 км от ближайшей спасательной станции стали тонуть четверо членов одной семьи. В результате оперативных мер были спасены Расим Мамедов (1975 г.р.) и Айтен Мамедзаде (2016 г.р.). Тело Рауля Мамедова (2005 г.р.) извлекли из воды, поиски Зейнаб Мамедзаде продолжаются.