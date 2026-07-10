Зеленский создал новое командование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании командования дальнего (глобального) воздействия в составе Вооруженных сил Украины.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования — командования дальнего, фактически — глобального воздействия на Россию за эту войну. Это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал. Командующий на этом направлении будет сильным и, безусловно, максимально опытным», — заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

В указе президента Украины говорится, что командование создается с целью «повышения эффективности дальних огневых ударов, снижения способности противника вести войну против Украины и подрыва его военного потенциала».

«Сегодня есть новые результаты наших дальнобойных санкций против России: бензиновый кризис в России углубляется, что вполне справедливо в ответ на нежелание Путина заканчивать эту войну. Мы дали предложения, как приблизить мир, имеем поддержку не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина. Там понимают, что происходит и что у мира нет альтернативы», — сказал Зеленский.