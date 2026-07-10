Так футбольный клуб «Нефтчи» разгромил клуб сербской Суперлиги

Бакинский футбольный клуб «Нефтчи» провел третий контрольный матч на сборах в Словении.
Со счетом 3:0 был разгромлен клуб сербской Суперлиги «Раднички» из города Ниш. У победителей дважды отличился бразилец Брено Алмейда, еще один мяч на счету Агададаша Сальянского.
Напомним, в первых двух играх команда Юрия Вернидуба проиграла румынскому «ЧФР Клуж» (1:2) и сербскому «Партизану» (0:1).
«Нефтчи» готовится к выступлению в Лиге конференций. Команда начнет борьбу со 2-го квалификационного раунда, где сыграет с победителем пары «Динамо» (Минск, Беларусь) - «Силекс» (Северная Македония). В первой игре между этими командами, состоявшейся в болгарском Берое (УЕФА запрещает белорусам играть у себя), «Динамо» проиграло 0:1. Ответная игра состоится 16 июля в столице Северной Македонии Скопье.