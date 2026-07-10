В Британии убита экс-министр. Задержан «белый британец»

В Англии найдена мертвой бывший депутат британского парламента, экс-заместитель министра внутренних дел по вопросам тюрем, 78-летняя Энн Виддекомб, сообщает Sky News.
Полиция графств Девон и Корнуолл в связи со смертью политика начала расследование об убийстве. В полиции сообщили, что около полудня приехали по вызову в дом Виддекомб, где обнаружили ее тело с серьезными травмами.
Вечером полиция объявила, что по подозрению в убийстве Виддекомб задержан 26-летний мужчина: «Подозреваемый, белый гражданин Великобритании, остается под стражей в полиции, расследование продолжается». Никаких подробностей о нем и его мотивах в полиции не сообщили.
Убийство Виддекомб пока не рассматривается как теракт или политически мотивированное преступление.
Энн Виддекомб родилась в 1947 году в графстве Сомерсет. Была членом парламента от Консервативной партии с 1987 по 2010 год. Виддекомб была известна своими консервативными взглядами, особенно по вопросам семьи, иммиграции и европейской интеграции. С 2019 по 2020 год она была членом Европарламента от партии «Брекзит». В 2023 году присоединилась к партии Reform UK, где стала представителем партии по вопросам иммиграции и правосудия.