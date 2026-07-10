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Союзник Трампа: Белый дом поддержал «адские» санкции против России

23:20 350

В Белом доме согласились поддержать законопроект об «адских» санкциях против России. Об этом заявил сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм в Киеве, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Грэм считает, что пакет санкций должен предоставить американскому лидеру Дональду Трампу «дополнительные инструменты для содействия прекращению войны».

«Я рад сообщить, что… мы достигли согласия с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом», - сказал Грэм.

«Мой законопроект о санкциях против России, внесенный совместно с сенатором Блюменталем, может действительно изменить ситуацию. Этот законодательный акт — с широкой и глубокой двухпартийной поддержкой — позволит президенту Трампу ввести тарифы на ведущие страны, покупающие дешевую российскую нефть и газ», — написал Грэм в X.

Законопроект предполагает введение 500%-ные пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские энергоносители. Документ был подготовлен более полутора лет назад.

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