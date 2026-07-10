Санкции против финансиста «иранских элит»

В частности, меры коснулись проживающего в ОАЭ финансиста Али Ансари, который, по заявлению американского правительства, является финансистом «иранских элит». По данным Минфина, он присваивал госсредства, использовал их за пределами Ирана в интересах иранских руководителей.

Как объявило Министерство финансов США, нынешние ограничительные меры Вашингтона распространяются также на три иранских «теневых предприятия по обмену валюты», одну базирующуюся в Гонконге фирму и одну компанию из ОАЭ. По версии американской стороны, все внесенные в черный список юридические и физические лица причастны к «противозаконной финансовой деятельности» властей Ирана и обходу санкций США. Ансари, указали в Минфине США, действовал в том числе в интересах верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи. Упомянутые фирмы по обмену валюты, как заявляют в Вашингтоне, через подставные компании проводили операции на «миллиарды долларов ежегодно» в интересах иранских банков, находящихся под санкциями.

Активы этих лиц и компаний в случае обнаружения таковых в юрисдикции США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено вести с фигурантами какие-либо деловые операции, въезд в США для физических лиц, внесенных в черный список, будет закрыт.