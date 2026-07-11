USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось
Новость дня
Трамп объявил: Иран просит о переговорах, но перемирие закончилось

«Капитуляции Ирана» не будет

заявил главный переговорщик
00:12 789

Иран не прекращал подготовку к защите своей территории и, если Соединенные Штаты нарушат договоренности, готов к полномасштабной обороне, заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

«На переговорах я ясно дал понять вице-президенту США, что мы совершенно не доверяем им. По моему мнению, вести переговоры с США могут только те, кто готов к войне. Поэтому мы никогда не прекращали подготовку к защите нашей страны. Как только американцы нарушат достигнутые договоренности, мы будем готовы к полномасштабной обороне, решительно выступим против них и добьемся соблюдения прав иранского народа», - говорится в заявлении Галибафа, опубликованном в его Telegram-канале.

Спикер подчеркнул, что прекращение войны является «приоритетом всех стран», однако, по его словам, «этот конфликт никогда не завершится капитуляцией Ирана». По его словам, США, Израиль и НАТО «считали перед войной, что они могут силой заставить Иран сдаться за несколько дней, но потом они быстро поняли, что не смогут достичь своих целей».

В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.

ЧМ-2026: Испания обыграла Бельгию и сыграет с Францией
ЧМ-2026: Испания обыграла Бельгию и сыграет с Францией ВИДЕО
01:05 171
Белый дом согласовал «адские» санкции против России
Белый дом согласовал «адские» санкции против России обновлено 00:44
00:44 1816
С-400 в Турции: новые детали
С-400 в Турции: новые детали обновлено 00:20
00:20 9580
«Капитуляции Ирана» не будет
«Капитуляции Ирана» не будет заявил главный переговорщик
00:12 790
Украина заявила: атакованы 18 российских судов, НПЗ, нефтяной терминал...
Украина заявила: атакованы 18 российских судов, НПЗ, нефтяной терминал... обновлено 23:00
10 июля 2026, 23:00 9755
Израиль готов к новой войне. США не поддерживают
Израиль готов к новой войне. США не поддерживают обновлено 22:30
10 июля 2026, 22:30 1731
Так футбольный клуб «Нефтчи» разгромил клуб сербской Суперлиги
Так футбольный клуб «Нефтчи» разгромил клуб сербской Суперлиги ВИДЕО
10 июля 2026, 22:26 1609
Зеленский создал новое командование
Зеленский создал новое командование новость дополнена
10 июля 2026, 22:07 2369
Ильхам Алиев принял глав международных структур
Ильхам Алиев принял глав международных структур фото; новость дополнена
10 июля 2026, 21:45 1458
Рузанна Мамедова в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы
Рузанна Мамедова в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы фото, обновлено
10 июля 2026, 21:29 1378
Загадочное убийство в Черногории раскрыто с помощью Азербайджана
Загадочное убийство в Черногории раскрыто с помощью Азербайджана тайна одного преступления; +заявление Генпрокуратуры; обновлено 21:09
10 июля 2026, 21:09 5214

ЭТО ВАЖНО

ЧМ-2026: Испания обыграла Бельгию и сыграет с Францией
ЧМ-2026: Испания обыграла Бельгию и сыграет с Францией ВИДЕО
01:05 171
Белый дом согласовал «адские» санкции против России
Белый дом согласовал «адские» санкции против России обновлено 00:44
00:44 1816
С-400 в Турции: новые детали
С-400 в Турции: новые детали обновлено 00:20
00:20 9580
«Капитуляции Ирана» не будет
«Капитуляции Ирана» не будет заявил главный переговорщик
00:12 790
Украина заявила: атакованы 18 российских судов, НПЗ, нефтяной терминал...
Украина заявила: атакованы 18 российских судов, НПЗ, нефтяной терминал... обновлено 23:00
10 июля 2026, 23:00 9755
Израиль готов к новой войне. США не поддерживают
Израиль готов к новой войне. США не поддерживают обновлено 22:30
10 июля 2026, 22:30 1731
Так футбольный клуб «Нефтчи» разгромил клуб сербской Суперлиги
Так футбольный клуб «Нефтчи» разгромил клуб сербской Суперлиги ВИДЕО
10 июля 2026, 22:26 1609
Зеленский создал новое командование
Зеленский создал новое командование новость дополнена
10 июля 2026, 22:07 2369
Ильхам Алиев принял глав международных структур
Ильхам Алиев принял глав международных структур фото; новость дополнена
10 июля 2026, 21:45 1458
Рузанна Мамедова в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы
Рузанна Мамедова в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы фото, обновлено
10 июля 2026, 21:29 1378
Загадочное убийство в Черногории раскрыто с помощью Азербайджана
Загадочное убийство в Черногории раскрыто с помощью Азербайджана тайна одного преступления; +заявление Генпрокуратуры; обновлено 21:09
10 июля 2026, 21:09 5214
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться