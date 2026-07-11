«Капитуляции Ирана» не будет

Иран не прекращал подготовку к защите своей территории и, если Соединенные Штаты нарушат договоренности, готов к полномасштабной обороне, заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

«На переговорах я ясно дал понять вице-президенту США, что мы совершенно не доверяем им. По моему мнению, вести переговоры с США могут только те, кто готов к войне. Поэтому мы никогда не прекращали подготовку к защите нашей страны. Как только американцы нарушат достигнутые договоренности, мы будем готовы к полномасштабной обороне, решительно выступим против них и добьемся соблюдения прав иранского народа», - говорится в заявлении Галибафа, опубликованном в его Telegram-канале.

Спикер подчеркнул, что прекращение войны является «приоритетом всех стран», однако, по его словам, «этот конфликт никогда не завершится капитуляцией Ирана». По его словам, США, Израиль и НАТО «считали перед войной, что они могут силой заставить Иран сдаться за несколько дней, но потом они быстро поняли, что не смогут достичь своих целей».

В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.