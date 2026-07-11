Конгрессмен отправился на украинский фронт

Почетный председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккоул во время своего визита в Украину ездил на фронт, став первым конгрессменом, сделавшим это. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Поблагодарил его за неизменное лидерство, непоколебимую личную поддержку Украины, а также за поездку на фронт – он стал первым членом Конгресса, кто сделал это во время войны», – отметил глава МИД Украины.

Сибига не привел подробностей о датах и районе прифронтовой поездки Маккоула; сам он пока не сообщал об этом. «Мы обсудили недавнюю встречу президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре, а также дальнейшее сотрудничество Украины и США в сфере обороны, уделив особое внимание ПВО и беспилотникам. Также мы скоординировали следующие шаги по укреплению оборонного потенциала Украины, укреплению нашей общей безопасности и усилению давления на Россию», – добавил главы МИД Украины