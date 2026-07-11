ЧМ-2026: Испания обыграла Бельгию и сыграет с Францией

В Лос-Анджелесе состоялся второй четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу. Встречались сборные Испании и Бельгии.

Испанцы победили со счетом 2:1. На 30-й минуте Фабиан Руис первым успел на добивание после удара Дани Ольмо - 1:0.

Бельгия восстановила равновесие на 41-й минуте. Шарль де Кетеларе головой отправил мяч в испанские ворота.

Во втором тайме травмировался голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа. Его заменил Сенне Ламменс, который и допустил решающую ошибку на 88-й минуте. Он сыграл неудачно, выпустил мяч из рук, а Микель Мерино был тут как тут - 2:1.

Испания вышла в полуфинал, где сыграет с Францией. Матч состоится в Далласе 14 июля в 23:00 по бакинскому времени.