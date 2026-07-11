В Кремле рассказали о секретной операции ФСБ и ЦРУ

«Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны - ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность», — сказал Патрушев в интервью ИС «Вести».

«Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ», — сказал он. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили… Они не решились, удар не нанесли», — рассказал Патрушев.

По его утверждению, директор ЦРУ не смог объяснить причины срыва операции: «Но мы-то знаем, что он (Усама бен Ладен) — их агент, и до поры до времени они его использовали, а в тот момент, когда он им уже начал мешать, просто компрометируя деятельность спецслужб, — они его ликвидировали».

Николай Патрушев занимал пост директора ФСБ с 1999 по 2008 год.

Усама бен в 1988 году основал террористическую организацию «Аль-Каида», которая взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США и взрывы посольств США в Кении и Танзании в 1998 году. После многолетних поисков спецслужбы США обнаружили его в Абботтабаде (Пакистан), где он проживал вместе с семьей. Во время операции спецназа Морской пехоты США 2 мая 2011 года бен Ладен был убит, его тело было захоронено в море.