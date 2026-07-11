«Нефтчи SOCAR» - лидер мирового рейтинга

Азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR» в четвертый раз в этом сезоне заняла место на пьедестале этапа Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3.

На этот раз бакинский клуб отличился в испанском Касересе. Команда в составе Александры Молленхаэур, Арики Картер, Аои Кацуры и Невены Вучкович на групповой стадии проиграла «Мадриду» (11:17) и выиграла у сборной Хорватии (21:12).

Со 2-го места «Нефтчи SOCAR» вышел из группы и попал в четвертьфинале на Испанию. Тут была одержана победа со счетом 16:15. Увы, в полуфинале азербайджанская команда уступила Латвии - 13:16.

Ранее в этом сезоне «Нефтчи» победил на этапах во французских Орлеане и Марселе, а также занял 3-е место в столице Филиппин Маниле.

Азербайджанский клуб лидирует в общем зачете Женской серии. У «Нефтчи SOCAR» после семи турниров, в которых участвовала команда, 422 очка. На 2-м месте «Улан-Батор Амазонс» из Монголии (400 очков), на 3-м - сборная Германии (328).

Кроме того, баскетболистка «Нефтчи» и сборной Азербайджана Александра Молленхауэр является лидером индивидуального мирового рейтинга, а Арика Картер занимает 4-е место.