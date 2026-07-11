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Patriot для Украины будут производить в Германии

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Ракеты-перехватчики для Patriot, вероятно, будут производиться в Германии или другой европейской стране, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

После окончания войны производство может быть перенесено в Украину. По мнению экспертов, на организацию производства перехватчиков Patriot PAC-2 компании Raytheon или PAC-3 (Lockheed) уйдет время.

Как отмечает Reuters, в 2024 году Raytheon договорилась с европейским производителем MBDA о производстве в Германии ракет-перехватчиков GEM-T для PAC-2, однако первые поставки ожидаются не раньше начала 2027 года. Исходя из расчета, что для перехвата одной баллистической ракеты требуются три Patriot, эксперты оценивают годовую потребность в них примерно в 2400 единиц.

В прошлом году Lockheed поставила чуть более 600 PAC-3 и планирует к 2030 году нарастить производство примерно до 2000 единиц.

В июне The New York Times писала, что Украине не хватает американских зенитных ракет Patriot для систем ПВО. Украинский президент Владимир Зеленский просил США предоставить лицензию на производство ракет для Patriot. Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон может предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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