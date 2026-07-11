Трамп: 1000 ракет нацелены на Иран. Хвала Аллаху!

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказы на случай, если представители властей Ирана попытаются убить его.

«1000 ракет уже приведены в полную боевую готовность и нацелены на Исламскую Республику Иран. Вслед за ними немедленно будут задействованы еще тысячи, если правительство Ирана осуществит свою угрозу, о которой говорят во многих уголках мира, - убить или попытаться убить действующего президента Соединённых Штатов Америки. В данном случае - МЕНЯ! Приказы уже отданы, и Вооружённые силы США готовы, желают и способны в течение одного года, с возможностью продления этого срока, полностью разгромить и уничтожить все районы Ирана. ХВАЛА АЛЛАХУ! Президент ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП», - написал американский лидер в соцсети Truth Social.