Фидан заявил, что не все в Израиле такие, как Нетаньяху

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Израиль не обречены на конфликт, призвав не допустить дальнейшего обострения риторики между двумя странами.

В интервью изданию The National глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что не видит причин для открытого противостояния между Турцией и Израилем.

«Я думаю, что нет никаких причин для открытого конфликта», — заявил Фидан.

По его словам, резкие заявления в адрес Турции со стороны некоторых израильских политиков, особенно на фоне приближения выборов, связаны с внутренней политической борьбой в Израиле.

Фидан заявил, что часть израильских политиков, включая представителей как правящей коалиции, так и оппозиции, пытается использовать образ внешнего врага в предвыборных целях.

«Не все они такие, как Нетаньяху и некоторые другие. Но по мере приближения выборов им нужен враг. Они уже были в состоянии конфликта с ХАМАС, "Хезболлой" и Ираном, а теперь для некоторых израильских политиков этим врагом стала Турция», — сказал министр.

При этом Фидан подчеркнул, что в Израиле остаются политики и общественные деятели, которые, по его словам, придерживаются более взвешенного подхода и выступают за стратегическое мышление.