Снова бомбят Киев

В Киеве в результате ночной атаки пострадали 10 человек, среди них один ребёнок – 11-летний мальчик, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Повреждения зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах. В Соломенском районе загорелось трёхэтажное офисно-складское здание, пожар ликвидирован. Также взрывной волной повреждён железнодорожный локомотив. В Дарницком районе после попадания загорелась электрощитовая светофоров, в соседних домах выбиты окна. В Днепровском районе горело складское помещение.

Это уже третья атака на Киев за неделю.

Всего Россия применила 6 баллистических ракет, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 ударный беспилотник различных типов.

По данным ВСУ, удалось сбить две ракеты Х-59/69 и обезвредить 111 беспилотников. Зафиксированы попадания шести баллистических ракет, двух ракет Х-59/69 и семи дронов в 11 локациях. Судьба двух ракет Х-31 уточняется.