Ильхам Алиев на открытии важных объектов в Лачине

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля принял участие в открытии в онлайн-формате расположенных на реке Хочаз в Лачине гидроэлектростанций «Агбулаг-1» мощностью 14,7 МВт, «Агбулаг-2» мощностью 14,25 МВе и «Шейланлы» мощностью 4 МВт.
Как сообщает официальный сайт главы государства, председатель правления ОАО «АзерЭнержи» Балабаба Рзаев проинформировал главу государства об энергетическом потенциале Лачинского района и деятельности станций.
Было отмечено, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева о превращении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в «зону зеленой энергии», ОАО «АзерЭнержи» последовательно продолжает работы по строительству гидроэлектростанций в регионе.
Водные ресурсы Лачина, входящего в состав Восточно-Зангезурского экономического района, формируются преимущественно на территории страны. Так, на реке Хакари, которая считается второй по величине после Тертерчая внутренней рекой Малого Кавказа, и ее притоках – реках Хочаз, Шальва, Забух к настоящему времени построено 11 гидроэлектростанций общей мощностью 72,6 МВт.
Потребность Лачинского района в электроэнергии составляет 8-10 МВт и полностью обеспечивается за счет зеленой энергии. Избыточная же энергия передается в энергосистему страны.
В настоящее время продолжается строительство трех новых ГЭС общей мощностью 10,7 МВт. Они будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.
Ожидается, что в перспективе - к 2040 году потребность Лачинского района в электроэнергии составит 80 МВт. С учетом существующих и планируемых к строительству ГЭС район и через 15 лет будет полностью обеспечиваться зеленой энергией.
*** 11:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине.
Как сообщает официальный сайт главы государства, председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировал Алиева о проекте.
Было отмечено, что согласно проекту на реке Хакаричай, формирующейся в пределах границ Азербайджана, планируется создание водохранилища общей вместимостью 100 миллионов кубометров, полезным объемом 90 миллионов кубометров. Также будет построен магистральный трубопровод пропускной способностью 8 кубометров в секунду и длиной около 172 километров.
Эта инфраструктура будет обладать потенциалом обеспечивать качественной питьевой водой в объеме 2,5 кубических метра в секунду около 700 тысяч человек в Лачинском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Агдамском районах.
На магистральном трубопроводе, питающемся от водохранилища Хакаричай, также планируется строительство 3 гидроэлектростанций (ГЭС) общей мощностью 10,81 МВт.