Ильхам Алиев на открытии важных объектов в Лачине

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля принял участие в открытии в онлайн-формате расположенных на реке Хочаз в Лачине гидроэлектростанций «Агбулаг-1» мощностью 14,7 МВт, «Агбулаг-2» мощностью 14,25 МВе и «Шейланлы» мощностью 4 МВт.

Как сообщает официальный сайт главы государства, председатель правления ОАО «АзерЭнержи» Балабаба Рзаев проинформировал главу государства об энергетическом потенциале Лачинского района и деятельности станций.

Было отмечено, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева о превращении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в «зону зеленой энергии», ОАО «АзерЭнержи» последовательно продолжает работы по строительству гидроэлектростанций в регионе.

Водные ресурсы Лачина, входящего в состав Восточно-Зангезурского экономического района, формируются преимущественно на территории страны. Так, на реке Хакари, которая считается второй по величине после Тертерчая внутренней рекой Малого Кавказа, и ее притоках – реках Хочаз, Шальва, Забух к настоящему времени построено 11 гидроэлектростанций общей мощностью 72,6 МВт.

Потребность Лачинского района в электроэнергии составляет 8-10 МВт и полностью обеспечивается за счет зеленой энергии. Избыточная же энергия передается в энергосистему страны.

В настоящее время продолжается строительство трех новых ГЭС общей мощностью 10,7 МВт. Они будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Ожидается, что в перспективе - к 2040 году потребность Лачинского района в электроэнергии составит 80 МВт. С учетом существующих и планируемых к строительству ГЭС район и через 15 лет будет полностью обеспечиваться зеленой энергией.