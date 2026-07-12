Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором

На этой неделе делегация Грузии в знак протеста покинула голосование по «Гаагской декларации» на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как сообщает портал «Новости Грузия», решение было принято в знак протеста против содержания документа, критиковавшего власти Грузии. Декларация включает резолюцию, инициатором которой стал американский конгрессмен Джо Уилсон. Глава комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что положения обновленной версии декларации искажают политическую реальность в стране, неверно отражают факты и создают угрозу национальным интересам Грузии. После того как грузинская делегация покинула заседание, ПА ОБСЕ приняла «Гаагскую декларацию», в которую вошла резолюция о ситуации в Грузии под названием «Защита целостности выборов и фундаментальных свобод в Грузии». Насколько сильно искажена грузинская действительность в Гаагской декларации? С какой целью ПА ОБСЕ предприняла такой шаг? И к чему он может привести? На эти вопросы haqqin.az ответили ведущие грузинские эксперты.

Политолог, основатель исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе отмечает, что отношения грузинского правительства и большинства европейских институтов находятся в тяжелом состоянии, и отрицать это было бы трудно. «Однако если посмотреть на количество людей, проголосовавших за эту декларацию, то это лишь минимальное число от общего количества. Данная резолюция по Грузии была сформирована американским политиком-республиканцем Джо Уилсоном, который известен своей агрессивной риторикой и, по сути, занимается политическим лоббированием интересов грузинской оппозиции. Поэтому изначально резолюция была политически мотивирована. Ее цель — создать негативный международный образ, который можно будет продвигать для поддержки местной оппозиции, растерявшей свой протестный потенциал. Это делается для того, чтобы люди, которые протестуют у здания парламента якобы от имени грузинского народа, понимали, что извне предпринимаются попытки за них заступиться. К сожалению, все это наносит большой и необоснованный удар как по самой Грузии, так и по международным институтам. Никто уже не смотрит на эти резолюции как на отражение объективной реальности. Зачастую они основаны лишь на субъективном восприятии и представляют однобокую позицию. В основном такие тексты пишутся представителями неправительственного сектора Грузии, которые давно вовлечены в политическую борьбу и отражают не мнение гражданского общества или населения, а свои политические интересы и интересы тех, кто за ними стоит», - объяснил исследователь. Если говорить о фактах, добавил он, то утверждения о том, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы, не имеют под собой оснований. «Нигде не зафиксировано реальных фундаментальных нарушений, которые могли бы поставить результаты под вопрос. Можно вспомнить слова Жозепа Борреля, который отметил: если мы утверждаем о фальсификации выборов, было бы неплохо найти тому подтверждения. Однако никаких доказательств нет. Если за два года ничего не было найдено, это означает, что либо правительство Грузии действует гениально, либо фальсификаций просто не было. Замечания относительно использования административного ресурса и других аспектов всегда присутствовали в разных странах, но они не являются причиной для пересмотра результатов выборов», - заметил Сихарулидзе. Политический секретарь партии «Единая нейтральная Грузия», политолог Бидзина Гиоргобиани напомнил, что в так называемую Гаагскую декларацию вошла резолюция о ситуации в Грузии.