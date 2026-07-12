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Европа атакует Грузию. Цель – контроль над Средним коридором

Сихарулидзе и Гиоргобиани комментируют для haqqin.az
Али Мамедов, собкор
14:26 1468

На этой неделе делегация Грузии в знак протеста покинула голосование по «Гаагской декларации» на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает портал «Новости Грузия», решение было принято в знак протеста против содержания документа, критиковавшего власти Грузии. Декларация включает резолюцию, инициатором которой стал американский конгрессмен Джо Уилсон.

Глава комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что положения обновленной версии декларации искажают политическую реальность в стране, неверно отражают факты и создают угрозу национальным интересам Грузии.

После того как грузинская делегация покинула заседание, ПА ОБСЕ приняла «Гаагскую декларацию», в которую вошла резолюция о ситуации в Грузии под названием «Защита целостности выборов и фундаментальных свобод в Грузии».

Насколько сильно искажена грузинская действительность в Гаагской декларации? С какой целью ПА ОБСЕ предприняла такой шаг? И к чему он может привести?

На эти вопросы haqqin.az ответили ведущие грузинские эксперты.

Арчил Сихарулидзе

Политолог, основатель исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе отмечает, что отношения грузинского правительства и большинства европейских институтов находятся в тяжелом состоянии, и отрицать это было бы трудно.

«Однако если посмотреть на количество людей, проголосовавших за эту декларацию, то это лишь минимальное число от общего количества. Данная резолюция по Грузии была сформирована американским политиком-республиканцем Джо Уилсоном, который известен своей агрессивной риторикой и, по сути, занимается политическим лоббированием интересов грузинской оппозиции. Поэтому изначально резолюция была политически мотивирована. Ее цель — создать негативный международный образ, который можно будет продвигать для поддержки местной оппозиции, растерявшей свой протестный потенциал.

Это делается для того, чтобы люди, которые протестуют у здания парламента якобы от имени грузинского народа, понимали, что извне предпринимаются попытки за них заступиться. К сожалению, все это наносит большой и необоснованный удар как по самой Грузии, так и по международным институтам. Никто уже не смотрит на эти резолюции как на отражение объективной реальности. Зачастую они основаны лишь на субъективном восприятии и представляют однобокую позицию. В основном такие тексты пишутся представителями неправительственного сектора Грузии, которые давно вовлечены в политическую борьбу и отражают не мнение гражданского общества или населения, а свои политические интересы и интересы тех, кто за ними стоит», - объяснил исследователь.

Если говорить о фактах, добавил он, то утверждения о том, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы, не имеют под собой оснований.

«Нигде не зафиксировано реальных фундаментальных нарушений, которые могли бы поставить результаты под вопрос. Можно вспомнить слова Жозепа Борреля, который отметил: если мы утверждаем о фальсификации выборов, было бы неплохо найти тому подтверждения. Однако никаких доказательств нет. Если за два года ничего не было найдено, это означает, что либо правительство Грузии действует гениально, либо фальсификаций просто не было. Замечания относительно использования административного ресурса и других аспектов всегда присутствовали в разных странах, но они не являются причиной для пересмотра результатов выборов», - заметил Сихарулидзе.

Политический секретарь партии «Единая нейтральная Грузия», политолог Бидзина Гиоргобиани напомнил, что в так называемую Гаагскую декларацию вошла резолюция о ситуации в Грузии.

Политолог Бидзина Гиоргобиани

«Называется она «Защита целостности выборов и фундаментальных свобод в Грузии». Дело в том, что сама ОБСЕ была создана после Хельсинкской конференции как организация для сохранения целостности и суверенитета государств. Однако сейчас мы видим, что ОБСЕ и ее Парламентская ассамблея забыли, для чего они были созданы, и занимаются другими делами. Эти действия являются продолжением линии, которую диктуют брюссельские политики и чиновники, нападающие на Грузию и Азербайджан.

Натиск на Азербайджан начался раньше, но последние 4-5 лет в эту программу добавилась и Грузия, причем давление на нее сейчас даже сильнее. Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европарламент и Совет Европы преследуют одну цель: они хотят самостоятельно контролировать Южно-Кавказский коридор, соединяющий Китай и Азию с Европой и остальным миром.

Им нужны марионеточные режимы, чтобы самим устанавливать тарифы на транзит, железнодорожное сообщение и газ. Это не политические отношения, а чистой воды торговые войны. Европейский союз старается подмять под себя грузино-азербайджанскую железнодорожную линию и нефтегазовые месторождения», - полагает политик.

По его мнению, ЕС хочет сам контролировать это соединяющее звено между Азией и Европой, потому что это единственный путь, где возможно соединить российский север с югом и Ираном, а также Азию с Западом.

«Поэтому они пытаются политическим давлением дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Грузии и добиться создания марионеточного режима из нескольких маленьких партий, которыми они потом будут управлять из посольств. В Грузии в течение 30 лет было принято, что правительства комплектовались и управлялись из иностранных посольств, но теперь это уже не пройдет. Сейчас в Грузии и во всем мире иная ситуация, и подобные вещи здесь больше не сработают.

Что касается Среднего коридора и инициативы «Один пояс — один путь», то этот проект очень хорошо работает. Совместно грузинской и азербайджанской сторонами уже строятся и реконструируются железные дороги, а строительство порта Анаклия идет полным ходом.

Я думаю, что это будет очень полезно для Грузии и Азербайджана. Будет очень хорошо, если к этому консорциуму присоединится и Армения, если она еще раз внимательно посмотрит на географическую и политическую карту мира. Мы могли бы создать на Южном Кавказе единый экономический союз, который будет соответствовать интересам мировой торговли и мира», - заключил Гиоргобиани.

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