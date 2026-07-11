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Журналистов вызвали на допрос из-за самолета Трампа

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Министерство юстиции США выдало повестки для дачи показаний перед федеральным большим жюри нескольким журналистам New York Times, которые сообщили о недостатках безопасности в новом самолете Air Force One президента США Дональда Трампа.

Это судебное действие последовало за серией статей, опубликованных журналистами на этой неделе, согласно которым президентский самолет, подаренный Катаром, не имеет современных противоракетных систем, которые были установлены на старом самолете.

Министерство юстиции использует повестку, чтобы заставить журналистов дать показания об исходных материалах, находящихся в их распоряжении, и, возможно, также потребовать от них раскрыть источники, которые передали им секретную информацию о самолете президента.

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