Армяне резко сократили торговлю с Россией

Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении.

Согласно статистике за первые пять месяцев текущего года, товарооборот между странами составил $2,196 млрд, в то время как в январе - мае 2025 года он составлял $2,763 млрд. Вместе с этим сократилась и доля России в общей структуре товарооборота: в январе - мае 2026 года она составляет 28% от общего объема, в то время как за тот же период прошлого года - 35,1%.

На этом фоне сократилась и доля товарооборота со странами ЕАЭС с 36,7% за указанный период в 2025 году до 29,8% в 2026 году. При этом товарооборот Армении с другими странами ЕАЭС вырос: с Беларусью на 8,3%, с Казахстаном на 10%, с Кыргызстаном на 194,8%.

Согласно Статкомитету, общий товарооборот Армении составил $7,865 млрд, что на 0,1% меньше показателя 2025 года в $7,870 млрд.