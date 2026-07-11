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Украина сокращает российское судоходство

12:22 1400

Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем, сообщили Reuters три источника в зерноэкспортной отрасли. Такое решение было принято после атаки украинских беспилотников на 13 российских судов в Азовском море, включая десять танкеров. По оценке опрошенных агентством аналитиков, через Азовское море проходит до четверти экспорта пшеницы из России — крупнейшего в мире поставщика этого зерна.

Один из собеседников Reuters также сообщил, что российские пограничные службы уведомили судоходные компании о прекращении приема заявок на проход через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. В уведомлении не уточняется, когда ограничения будут сняты.

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