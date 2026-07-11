Упорства Ирану не занимать

Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки. По данным телеканала, речь идет о спутниковых снимках из иранского города Парчин, где может храниться взрывчатый материал для создания ядерного оружия.

Во время военной операции США и Израиля по месту хранения материала было нанесено несколько ударов бетонобойными бомбами — на крыше сооружения остались несколько отверстий.

Как отмечает CNN, на фотографиях, сделанных в июне и июле, видно, что Иран начал ремонтировать защитное сооружение.