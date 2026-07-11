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Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси

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12:58 1991

Обвиняемого в убийстве 20-летней гражданки Азербайджана задержали в аэропорту Батуми, пишут грузинские СМИ. Задержание Эмина Алиева было осуществлено при координации с полицией Турции и Азербайджана, а также при подключении атташе МВД Грузии в Турции.

Э.Алиев был объявлен в розыск 7 июля, сразу после предъявления обвинения.

Трагедия с девушкой произошла 26 июня. Грузинские СМИ сообщали, что 21‑летняя Фатима Керимова, гражданка Азербайджана, несколько дней удерживалась в квартире двоюродным братом, подверглась тяжелому физическому насилию, после чего была задушена. По информации местных СМИ, на теле девушки обнаружили следы пыток. Расследование ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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