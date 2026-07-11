Украина отрезает Крым с суши, моря и воздуха

Украина усиливает кампанию по изоляции аннексированного Крыма, нанося систематические удары по логистическим маршрутам, мостам, энергетической инфраструктуре и топливным объектам, пишет The Telegraph.

По замыслу Киева, это должно лишить российские войска возможности эффективно использовать полуостров в качестве главной военной базы на юге и одновременно создать серьезные проблемы для оккупационной «администрации».

Министр обороны Украины Михаил Федоров еще в прошлом месяце заявил, что кампания только набирает обороты:

«Крым изолируют беспилотники. В ближайшем будущем полуостров превратится в настоящей остров. Для россиян настоящий ад только начинается».

Украинские БПЛА сначала атаковали сухопутный коридор между Россией и Крымом, а также железнодорожные пути. Позже ударам начали подвергаться нефтебазы, электростанции, системы ПВО и другая критически важная инфраструктура.

В последнее время под обстрелы попадают и танкеры так называемого «теневого флота», перевозившие топливо через Азовское море. Кроме того, украинские силы регулярно наносят удары по мостам в узких местах сообщения (в частности, Чонгарскому и Геническому) и по трассе Р-280 «Новороссия» — одному из главных маршрутов снабжения оккупационных войск. На спутниковых снимках также зафиксированы значительные повреждения нефтеналивного комплекса в Керченском порту.

Последствия этой стратегии уже ощущают как российские военные, так и гражданское население полуострова. По данным Института изучения войны (ISW), дефицит топлива охватил уже большинство регионов России, а в самом Крыму оккупационные власти были вынуждены временно приостановить продажу бензина частным лицам.

Параллельно на полуострове сформировался черный рынок топлива: через Telegram и онлайн-платформы бензин продают нелегально по в разы завышенным ценам. Жители также сообщают о регулярных отключениях электроэнергии и сбоях в водоснабжении.

«Свет выключают и включают как вздумается, и периоды без электричества могут затягиваться надолго», — рассказала The Telegraph жительница Севастополя. По ее словам, из-за перебоев с питанием многие магазины закрываются или принимают только наличные. — «Мы стараемся помогать друг другу и делиться информацией».

Другой житель Севастополя описал ситуацию еще откровеннее: «Здесь все передвигаются пешком. Машин стало в разы меньше, многие пересаживаются на велосипеды и скутеры».

В соцсетях крымчане всё чаще жалуются на постоянные взрывы: «Каждую ночь в Керчи гремят взрывы, повреждаются дома, но в новостях об этом даже не упоминают. Страх стал частью нашей повседневной жизни», — написал один из пользователей Telegram.