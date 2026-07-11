Тихий убийца подкрался к Азербайджану

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус бьет тревогу: беспрецедентная жара, окутавшая Европу, уже стала причиной сотен смертей. Эта цифра тревожно растет, ведь ежегодно от причин, связанных с невыносимым зноем, в Европе погибает до 175 тысяч человек. На Европу приходится около 36% всех глобальных смертей, связанных с жарой. С каждым годом, по мере того как планета продолжает нагреваться, эта мрачная статистика оборачивается все более страшной реальностью.

Особую тревогу вызывает то, что Азербайджан, входящий в европейскую зону ВОЗ, оказался на пороге новой волны жары. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра в Баку поднимется выше +36°C, усиливая опасения, озвученные главой ВОЗ. Гебрейесус назвал тепловой стресс «тихим убийцей» и настоятельно призвал правительства стран мира активизировать меры безопасности. Только за последнюю неделю июня 2026 года Европа столкнулась с последствиями аномальной жары: зафиксировано более 1300 дополнительных смертей. Во Франции эта цифра достигает тысячи, в основном среди лиц старше 65 лет. Невыносимый зной вынудил закрыть 1352 школы и средних учебных заведения. Испания переживает июнь и начало июля 2026 года как второй самый жаркий период в своей истории, унесший жизни почти 900 человек. «Европа — самая быстро нагревающаяся часть света, скорость нагревания вдвое превышает среднемировой показатель, — подчеркнул глава ВОЗ. — Миллионы людей по всему континенту в настоящее время живут в условиях экстремальной жары, сотни погибли, школы закрыты, электросети выходят из строя». Европейские метеорологи предупреждают о надвигающейся новой волне смертоносной жары, которая во второй половине июля обрушится на центральную и восточную часть Европы. «Из-за изменения климата и глобального потепления феномен «раз в поколение» — период сильной жары — теперь происходит почти ежегодно», — констатировал Гебрейесус. ВОЗ настоятельно рекомендовала европейским странам «реализовать планы действий по охране здоровья в условиях жары» в рамках глобальных усилий по защите здоровья в условиях меняющегося климата. Экстремальные погодные условия вынудили европейские власти принять радикальные меры: во Франции, Нидерландах, Испании, Италии и других странах были отменены фестивали, занятия в школах, массовые просмотры матчей чемпионата мира по футболу-2026 на площадях и прочие мероприятия. Ученые-климатологи вторят предупреждениям ВОЗ: волны жары являются прямым следствием климатических изменений, и в ближайшие годы рекорды продолжительных высоких температур будут биться снова и снова. Азербайджан: жаркая перспектива «Беспрецедентно жаркое лето 2026 года неизбежно окажет влияние на Азербайджан, — сказал в беседе с haqqin.az доктор географических наук, руководитель лаборатории географии Каспийского моря Института географии Министерства науки и образования Саид Сафаров. — Ожидается увеличение интенсивности и частоты проникновения жарких воздушных масс с юга, что приведет к удушающей жаре. Причина экстремальных температур — блокирующие антициклоны, это неподвижные атмосферные образования, препятствующие циркуляции воздуха и усиливающие нагрев поверхности.

Блокирующие антициклоны препятствует движению воздуха в горизонтальном и вертикальном направлениях. Это приводит к застою воздуха на обширных территориях, удерживаются воздушные массы на месте, пока солнце неустанно нагревает земную поверхность. Если бы антициклона не было, нагретый воздух рассеивался бы. Но антициклон, препятствуя этому рассеиванию, создает условия для сверхсильного нагрева». Сафаров сравнивает это с раскаленной печью в закрытом доме: чем больше солнечного света, тем выше температура. Так рождаются условия ужасающей жары, сказал он. Эксперт отметил, что «в Баку и регионах Азербайджана случаются периоды, когда сильная жара держится 5, 6, а то и 10 дней, и это напрямую связано с наличием блокирующего антициклона. Чем дольше он сохраняется, тем выше температура. Блокирующий антициклон также препятствует образованию облаков из-за отсутствия восходящих потоков, не позволяя теплу, скопившемуся в нижних слоях атмосферы, подняться вверх, что ведет к невыносимой жаре». По мнению Сафарова, со второй половины июля до сентября глобальная температура значительно превысит показатели предыдущих лет, и это неизбежно скажется на Азербайджане. Возрастет интенсивность и частота проникновения южных воздушных масс, что приведет к возникновению удушающей жары. Чем дольше такие воздушные массы будут задерживаться над республикой, тем сильнее будет расти температура воздуха — будь то неделя или десять дней. Таким образом, надвигающаяся на континент экстремальная жара не обойдет стороной и Азербайджан. Сердце под ударом Согласно исследованиям специалистов Института имени Роберта Коха (ФРГ), высокие температуры редко становятся прямой причиной смерти. Чаще всего летальные исходы среди пожилых граждан обусловлены тяжелой нагрузкой на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, вызванной перегревом организма на фоне уже имеющихся хронических заболеваний. Директор Научно-исследовательского института кардиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Гюльназ Дадашова в беседе с haqqin.az пояснила, почему в жаркую погоду возрастает риск инфаркта и как работает сердце в условиях зноя.

По ее словам, высокая температура воздуха летом, особенно во время продолжительных периодов аномальной жары, создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Тем не менее, простые профилактические меры позволяют значительно снизить негативное влияние жары на здоровье. «Сердце — это уникальный орган, который работает непрерывно 24 часа в сутки, не останавливаясь ни на мгновение, — отметила она. — В условиях экстремальной жары его работа становится еще более напряженной и энергозатратной. Чтобы защитить организм от перегрева, периферические сосуды расширяются, приток крови к коже увеличивается, сердцебиение учащается, и сердце вынуждено работать в более интенсивном режиме для поддержания нормальной температуры тела». В то же время сильное потоотделение и потеря жидкости уменьшают объем циркулирующей плазмы, что приводит к сгущению крови (гемоконцентрации) и созданию благоприятных условий для образования тромбов. В результате потребность сердечной мышцы в кислороде возрастает, однако у людей с атеросклеротическими изменениями коронарных сосудов доставка кислорода к миокарду может не покрывать эту возросшую потребность. Возникает опасный дисбаланс между потребностью миокарда в кислороде и его обеспечением, а обезвоживание, эндотелиальная дисфункция и склонность к тромбообразованию могут стать пусковым механизмом для развития острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда. «Экстремальная жара — это не просто дискомфорт, а серьезный физиологический стресс для сердечно-сосудистой системы», — сказала Дадашова. Она подчеркнула, что при высокой температуре организм расширяет сосуды для терморегуляции, что сопровождается усиленным потоотделением и потерей жидкости. В такие моменты возможны колебания артериального давления, учащение сердцебиения и повышение нагрузки на сердце. Кто в группе риска? Особое внимание к своему здоровью в жаркую погоду должны проявлять пожилые, а также лица, страдающие артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и сахарным диабетом. Эти утверждения подкреплены серьезными научными доказательствами. Систематический обзор и метаанализ, опубликованные в журнале Environmental Pollution, показали связь между высокими температурами и волнами жары с повышенным риском инфаркта миокарда, подчеркнула глава НИИ кардиологии. Согласно результатам исследования, каждое повышение температуры на 1°C увеличивает риск госпитализации из-за инфаркта примерно на 1,6%, а во время периодов аномальной жары риск летального исхода от инфаркта значительно возрастает. Крупный систематический обзор и метаанализ, опубликованные в журнале The Lancet Planetary Health, также подтверждают, что высокая температура является существенным фактором риска для сердечно-сосудистой системы. При этом высокая температура воздуха влияет не только на людей с хроническими заболеваниями. Длительное пребывание на солнце или недостаточное потребление жидкости может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, перепадам артериального давления и тепловому удару даже у здоровых людей. В этот период особую осторожность следует проявлять тем, кто работает на открытом воздухе, занимается тяжелым физическим трудом или спортом.