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МЧС призывает купаться правильно

13:43 382

В жаркие летние дни одним из мест, куда население массово направляется для отдыха, особенно по выходным, являются водоемы. Однако с сожалением следует отметить, что, несмотря на масштабную просветительскую работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям, несоблюдение некоторыми гражданами соответствующих правил безопасности в итоге приводит к печальным последствиям.

Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению и еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на пляжах. Так, запрещается:

  • купаться в не предназначенных для этого местах, в том числе в каналах, реках, арыках и других водоемах;

  • заплывать за обозначенные границы зоны купания;

  • входить в море в ветреную погоду;

  • ночевать на пляже;

  • находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения;

  • совершать грубые (опасные) действия в воде;

  • заходить на пляж на катерах и маломерных судах, за исключением спасательной техники.

Помните:

  • на пляже дети не должны оставаться без присмотра, необходимо безоговорочно следовать указаниям предупредительных знаков и табличек, а также призывам и требованиям спасателей!

  • непрерывно находиться под палящим солнцем и входить в воду после наступления темноты опаснo!

Не забывайте: Равнодушие к правилам – угроза нашей жизни! При возникновении опасности звоните по номеру 112

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