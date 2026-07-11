МЧС призывает купаться правильно

В жаркие летние дни одним из мест, куда население массово направляется для отдыха, особенно по выходным, являются водоемы. Однако с сожалением следует отметить, что, несмотря на масштабную просветительскую работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям, несоблюдение некоторыми гражданами соответствующих правил безопасности в итоге приводит к печальным последствиям.

Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению и еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на пляжах. Так, запрещается:

купаться в не предназначенных для этого местах, в том числе в каналах, реках, арыках и других водоемах;

заплывать за обозначенные границы зоны купания;

входить в море в ветреную погоду;

ночевать на пляже;

находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения;

совершать грубые (опасные) действия в воде;

заходить на пляж на катерах и маломерных судах, за исключением спасательной техники.

Помните:

на пляже дети не должны оставаться без присмотра, необходимо безоговорочно следовать указаниям предупредительных знаков и табличек, а также призывам и требованиям спасателей!

непрерывно находиться под палящим солнцем и входить в воду после наступления темноты опаснo!

Не забывайте: Равнодушие к правилам – угроза нашей жизни! При возникновении опасности звоните по номеру 112