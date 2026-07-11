МЧС призывает купаться правильно

В жаркие летние дни одним из мест, куда население массово направляется для отдыха, особенно по выходным, являются водоемы. Однако с сожалением следует отметить, что, несмотря на масштабную просветительскую работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям, несоблюдение некоторыми гражданами соответствующих правил безопасности в итоге приводит к печальным последствиям.
Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению и еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на пляжах. Так, запрещается:
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купаться в не предназначенных для этого местах, в том числе в каналах, реках, арыках и других водоемах;
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заплывать за обозначенные границы зоны купания;
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входить в море в ветреную погоду;
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ночевать на пляже;
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находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения;
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совершать грубые (опасные) действия в воде;
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заходить на пляж на катерах и маломерных судах, за исключением спасательной техники.
Помните:
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на пляже дети не должны оставаться без присмотра, необходимо безоговорочно следовать указаниям предупредительных знаков и табличек, а также призывам и требованиям спасателей!
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непрерывно находиться под палящим солнцем и входить в воду после наступления темноты опаснo!
Не забывайте: Равнодушие к правилам – угроза нашей жизни! При возникновении опасности звоните по номеру 112