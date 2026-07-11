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США выдвинули Ирану ультиматум
Новость дня
США выдвинули Ирану ультиматум

Иранцы заявили США: Мы облажались

14:09 940

Иран заявил американским властям, что недавние атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе стали следствием «сбоя в системе», сообщили Reuters и Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников США. По данным Reuters, Вашингтон требует от Тегерана публично объявить о прекращении обстрелов судов и подтвердить, что пролив полностью открыт для международного судоходства. Как уточняет Axios, США поставили Ирану ультиматум: такое заявление должно быть сделано до субботы, 11 июля. В противном случае, предупредил один из американских чиновников, «это будет не самый лучший день для них».

Кроме того, Вашингтон увязывает урегулирование кризиса на Ближнем Востоке с переговорами по ядерной программе: по данным Reuters, США настаивают, что мирное соглашение невозможно без передачи американской стороне более 900 фунтов (свыше 400 кг) высокообогащённого урана. «Если мы не получим эту „ядерную пыль“, сделки с Ираном не будет», — сказал один из собеседников Axios, добавив, что в случае отказа рассматриваются как военные, так и экономические меры давления.

По словам американских чиновников, переговоры между сторонами в последние дни проходили конструктивно. Однако, как утверждают собеседники Reuters и Axios, внутри иранского руководства сейчас идёт борьба между сторонниками жёсткой линии и более прагматичным крылом. По их словам, иранские переговорщики объяснили, что огонь по коммерческим судам открыли радикальные силы, пытавшиеся сорвать переговорный процесс и вернуть себе влияние. «Они сказали нам: „Мы облажались. Мы совершили ошибку. Давайте продолжим переговоры“», — приводит Axios слова одного из американских чиновников.

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