«Сокрушительные» санкции США могут ударить по Индии, Китаю и Турции

Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных » санкциях против России. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом по поводу версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом», - заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Сенатор отметил, что теперь вместе с другими авторами инициативы будет продвигать принятие документа в Конгрессе.

Речь идет о законопроекте, который Грэм и сенатор Ричард Блюменталь представили в апреле 2025 года. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, в случае, если Россия не согласится на окончание конфликта с Украиной.

В первую очередь, отмечает издание, пошлины могут нанести удар по следующим странам:

Китай: крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж;

Индия: порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Нью-Дели. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой;

Турция: несмотря на то, что Анкара является членом НАТО, она закупает порядка 8 процентов российской нефти и также является важным центром для перепродажи энергоресурсов в Европу.