Турецкие официальные лица и политики резко отреагировали на принятую 8 июля резолюцию Европейского парламента по Кипру. Так, вице‑президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая на пресс‑конференции во время визита в Турецкую Республику Северного Кипра, заявил, что решение Европарламента «недействительно». С резким заявлением выступило турецкое внешнеполитическое ведомство, отметив, что «резолюция ЕП, изобилующая гнусными клеветническими выпадами, является очередным примером предвзятого и искажённого подхода со стороны Европейского союза, и в частности Европейского парламента». Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что правительство полностью отвергает резолюцию Европарламента, а клевета в адрес Вооруженных сил Турции является «подлостью».

В беседе с haqqin.az турецкий политолог, социолог и бывший депутат Великого национального собрания Турции (25-й созыв) от Партии справедливости и развития (ПСР). Мазхар Баглы ответил на резолюцию пословицей: «Собака лает, караван идет». Профессор Баглы отметил, что кипрская проблема — вопрос, в котором Турция имеет наиболее обоснованную позицию на международной арене, однако Анкара долгое время не могла полностью донести до мира свою правоту. Тем не менее после прихода к власти Партии справедливости и развития в 2002 году, особенно в рамках ООН, была проведена большая работа по кипрскому вопросу.

«Остров Кипр, который веками отражал турецкую культуру, в последние годы существования Османской империи был сдан в аренду Англии. Арендная плата не выплачивалась, и остров был передан грекам. Позже Турция стремилась создать на острове государство, состоящее из двух общин. Однако после того, как вооруженные группы греков начали массовые убийства турок, Анкара была вынуждена вмешаться», — сказал профессор Баглы.

Он отметил, что после отказа греков от плана тогдашнего генсека ООН Кофи Аннана благодаря усилиям правительства ПСР в ООН появились идеи признания турецкой стороны острова как независимого государства. Однако, несмотря на отрицательное мнение греков по плану Аннана, ЕС принял греческую администрацию острова в члены.

«Это решение ЕС было таким же предвзятым и откровенно подлым, как нынешняя резолюция. Принятие греческой администрации в ЕС, несмотря на ее отказ от объединения острова, следует рассматривать как шаг против Турции», — заявил турецкий профессор.

Баглы обратил внимание на тот факт, что резолюция Европарламента появилась во время саммита НАТО в Анкаре. По его словам, возможность участия Турции в архитектуре европейской безопасности вместе с ее растущей военной мощью вызывает беспокойство греческого лобби в Европарламенте. Поэтому особое упоминание турецкой армии в резолюции носит характер давления на Анкару.

Бывший советник президента Турецкой Республики Северного Кипра в период правления Эрсина Татара, Гекхан Гюлер, в комментарии haqqin.az заявил, что резолюция ЕП отражает предвзятый и политизированный подход к кипрскому вопросу.