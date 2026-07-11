В Азербайджанском медуниверситете торжественно отметили «День выпускника»

В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) состоялся выпускной вечер для студентов 2026 года. На мероприятии присутствовали министр здравоохранения Теймур Мусаев, глава Исполнительной власти Насиминского района Тахир Будагов, ректор АМУ Герай Герайбейли, а также депутаты, врачи, преподаватели и родители выпускников.

Праздник начался с минуты молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, после чего прозвучал гимн страны.

В своей речи министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил выпускников и напомнил, что работа врача требует огромной ответственности. Он отметил, что университет продолжает развиваться — например, недавно здесь открыли лабораторию дата-аналитики и искусственного интеллекта. Министр также упомянул вклад Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитие национального здравоохранения и посоветовал молодым специалистам постоянно учиться и осваивать новые технологии.

Тахир Будагов тоже поздравил выпускников, подчеркнув роль университета и важность современной медицины — цифровизации, ИИ и верности клятве Гиппократа.

Ректор АМУ Герай Герайбейли поделился цифрами: в этом году университет, которому исполняется 96 лет, окончили 1271 человек. Из них 912 — граждане Азербайджана, а остальные — иностранцы из 11 стран мира.

Далее руководитель учебного департамента Камандар Ягубов зачитал приказ о присвоении выпускникам квалификации врача. Отличникам вручили красные дипломы, зачитали Клятву врача, а также наградили самых активных студентов и преподавателей, которых выпускники выбрали в номинации «Лучший преподаватель».

Завершился вечер праздничным концертом.