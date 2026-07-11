Моджтаба Хаменеи дал обещание отцу

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в обращении, адресованном погибшему отцу Али Хаменеи, поклялся отомстить за его смерть и гибель других «мучеников» ирано-израильско-американского конфликта. Он подчеркнул, что возмездие настигнет виновных независимо от того, останется ли он сам у власти, и назвал месть «требованием нации» и «божественной миссией», которую рано или поздно исполнят «свободолюбивые народы» по всему миру.

«Нашему павшему мучеником лидеру я говорю:

Мы клянемся, что отомстим за твою чистую кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн преступным и опозоренным убийцам.

Эта месть — требование нашей нации, и она обязательно свершится.

Эти преступники, чьи имена известны от верхов до низов, унесут в свои могилы несбывшуюся надежду на мирную кончину в собственных постелях.

Они должны знать, что это дело не зависит от моего присутствия или присутствия любых других официальных лиц.

Будем мы здесь или нет, это будет исполнено, и вскоре люди из числа свободолюбивых народов по всему миру выполнят каждый свою часть этой божественной миссии», — заявил верховный лидер Ирана.